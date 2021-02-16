Під Києвом горіло поштове відділення
Вогнеборці за пів години ліквідували загорання в відділенні «Укрпошти»
Сьогодні, 16 лютого, вранці сталась пожежа в одноповерховій будівлі поштового зв'язку Київської міської дирекції Акціонерного товариства «Укрпошта» у смт Глеваха. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно–диспетчерської служби Васильківського району о 08:50.
До місця виклику було направлено рятувальників 47 Державного пожежно-рятувального посту смт Глеваха та 49 Державної пожежно-рятувальної частини смт Калинівка, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.
Рятувальники встановили, що в відділенні пошти сталось загорання підлоги.
Пожежу було локалізовано о 09:12 та повністю ліквідовано о 09:18.
Внаслідок пожежі пошкоджені посилки, які знаходились в поштовому відділенні.
Під час гасіння пожежі залучалось дві одиниці техніки та сім чоловік особового складу.
Причина виникнення пожежі встановлюється.
Як повідомлялося, 15 лютого ввечері сталась пожежа в лазні приватної садиби на вул. Чехова у Дарницькому районі столиці. Під час пожежі загинув чоловік.
Також 15 лютого пізно ввечері столичні вогнеборці двічі ліквідовували пожежі в недіючих будівлях. В одній із них вогнеборці виявили тіло чоловіка без ознак життя, в іншій – тіло загиблого невідомої статі.