Під Києвом горіло поштове відділення

Вогнеборці за пів години ліквідували загорання в відділенні «Укрпошти»

Сьогодні, 16 лютого, вранці сталась пожежа в одноповерховій будівлі поштового зв'язку Київської міської дирекції Акціонерного товариства «Укрпошта» у смт Глеваха. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно–диспетчерської служби Васильківського району о 08:50.

До місця виклику було направлено рятувальників 47 Державного пожежно-рятувального посту смт Глеваха та 49 Державної пожежно-рятувальної частини смт Калинівка, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Рятувальники встановили, що в відділенні пошти сталось загорання підлоги.

Пожежу було локалізовано о 09:12 та повністю ліквідовано о 09:18.

Внаслідок пожежі пошкоджені посилки, які знаходились в поштовому відділенні.

Під час гасіння пожежі залучалось дві одиниці техніки та сім чоловік особового складу.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Як повідомлялося, 15 лютого ввечері сталась пожежа в лазні приватної садиби на вул. Чехова у Дарницькому районі столиці. Під час пожежі загинув чоловік.

Також 15 лютого пізно ввечері столичні вогнеборці двічі ліквідовували пожежі в недіючих будівлях. В одній із них вогнеборці виявили тіло чоловіка без ознак життя, в іншій – тіло загиблого невідомої статі.