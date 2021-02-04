Укрпошта побудує під Києвом перший автоматизований сортувальний центр

Сортувальний центр розміститься на відстані не більше як 20 км від межі Києва

Компанія «Укрпошта» почала пошук партнера, з яким буде укладено договір оренди першого сучасного сортувального центру під Києвом.

Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

Зведення сортувального центру планується на лівому березі Києва.

Для цього Укрпошта обиратиме компанію-партнера на Prozorro.

«Зараз проводимо дослідження ринку, аби сформулювати чіткі вимоги і погодити усі технічні деталі перед запуском тендеру. Запрошуємо до участі усіх потенційних партнерів, які мають досвід реалізації таких масштабних проєктів та бажання долучитися до першого за 40 років будівництва в Укрпошті», – сказав генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Для проведення попереднього аналізу ринку Укрпошта розглядатиме пропозиції лише тих учасників, які відповідатимуть базовим кваліфікаційним критеріям. Зокрема, матимуть джерела фінансування на суму не менше $10 млн без ПДВ. А також земельну ділянку на відстані не більше 20 км від межі Києва площею не менше 8 га, що має будь-яке призначення, окрім сільськогосподарського чи рекреаційного та не знаходитися в санітарній зоні й не має будь-яких судових обтяжень.

Як повідомлялося, у рамках стратегії модернізації Укрпошта залучила близько 100 млн євро для будівництва автоматизованих сортувальних хабів, регіональних депо та закупівлі автомобілів для пересувних відділень. Зокрема, проєкт модернізації логістичної мережі оцінюється у 60 млн євро. Відповідні угоди було укладено восени 2020 року за участі Укрпошти, Міністерства інфраструктури України та цих міжнародних фінансових установ. Проєкт модернізації логістичної мережі розроблений спільно Укрпоштою та PricewaterhouseCoopers (PwC) у 2019-2020 рр., в рамках якого буде зведено сім автоматизованих сортувальних центрів та 62 напівавтоматизованих депо. Планується побудувати сортувальні центри за моделлю Build-to-Suit, а також придбати, змонтувати та ввести в експлуатацію сортувальне обладнання для цих об'єктів.