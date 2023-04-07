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Халатик під колір штор: нова посол у Болгарії роздратувала мережу вбранням (фото, відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Халатик під колір штор: нова посол у Болгарії роздратувала мережу вбранням (фото, відео)
27 березня Ілащук приступила до роботи
фото скріншот відео

Сукня, яку так жваво всі обговорювали у мережі, від відомої української дизайнерки 

Надзвичай і Повноважний Посол України в Республіці Болгарія Олеся Ілащук знову опиналася у центрі обговорення. Цього разу приводом для осуду став дресс-код офіційної особи. Ілащук у своєму  зверненні на сторінці посольства у Facebook з’явилася на публіці у стилізованій сукні, яку в мережі охрестили «халатом».

«Завжди був прибічником того, що зобов’язуюча формальність в одязі, краватки вотетовсьо – це переважно старомодна фігня. Але. Офіційне звернення посла у халатікє, зізнаюся, перевершує найсміливіші очікування», – зазначив журналіст Сергій Сидоренко.

У коментарях під його постом дописувачі щедро засипали Олесю Ілащук критикою. «Головне, що халатік під колір штор підходить. А взагалі це шапіто»,  «А чому кімоно? Вона точно знає, що її не в Японію, а в Болгарію призначили?», «Як можна здогадатися з фото, посолка України в Болгарії готується стати посолкою в Японії», «Зато в колір гардін».

До відома, сукня, яку так жваво всі обговорювали у мережі, від відомої української дизайнери Юлій Магдич. І коштує такий виріб далеко не копійки.

Халатик під колір штор: нова посол у Болгарії роздратувала мережу вбранням (фото, відео) фото 1

Нагадаємо, 25 грудня стало відомо, що президент Володимир Зеленський призначив нового Надзвичайного і Повноважного посла України в Республіці Болгарія, ним стала Олеся Ілащук. На особистій сторінці жінки у соцмережі вказано, що вона клінічний психолог, системно-сімейний терапевт, гештальт-терапевт. Крім того, вона є експерткою у сексології та дорогоцінних прикрасах.

До слова, соцмережі бурхливо відреагували на призначення нового посла України в Болгарії – Олесі Ілащук. Реакції українців не забарилися, адже подібний інцидент у дипломатії трапився уперше, тож мережа рясніє коментарями українців про новопризначену дипломатку.

Крім того, соцмережі знайшли зв'язки Олесі Ілащук із впливовими людьми та навіть оточенням президента –оприлюднено скандальні факти з біографії.

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Теги: посол Болгарія Володимир Зеленський Facebook президент журналіст Офіс президента відео

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