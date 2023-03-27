Скандал із послом у Болгарії: Ілащук приступила до роботи
Олеся Ілащук не має дипломатичного досвіду
Призначена надзвичайним і повноважним послом України в Болгарії Олеся Ілащук, прибула до Софії та взялася за виконання обов’язків. Цю інформацію підтвердив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко «Європейській правді».
Як зазначається, про початок роботи Ілащук у Болгарії повідомили з посольства керівникам структурних підрозділів МЗС у внутрішній розсилці. Також інформацію підтвердив речник міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.
Нагадаємо, Зеленський призначив послом у Болгарії психологиню без дипломатичного досвіду. На особистій сторінці жінки у соцмережі вказано, що вона клінічний психолог, системно-сімейний терапевт, гештальт-терапевт. Крім того, вона є експерткою у сексології та дорогоцінних прикрасах.
Після такого кадрового рішення народні депутати готують зміни до закону «Про дипломатичну службу» – скандал із призначенням сексологині послом отримав продовження у парламенті.
До слова, соцмережі бурхливо відреагували на призначення нового посла України в Болгарії – Олесі Ілащук. Реакції українців не забарилися, адже подібний інцидент у дипломатії трапився уперше, тож мережа рясніє коментарями українців про новопризначену дипломатку.
Крім того, соцмережі знайшли зв'язки Олесі Ілащук із впливовими людьми та навіть оточенням президента –оприлюднено скандальні факти з біографії.
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