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Скандал із послом у Болгарії: Ілащук приступила до роботи

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Скандал із послом у Болгарії: Ілащук приступила до роботи
фото з відкритих джерел

Олеся Ілащук не має дипломатичного досвіду

Призначена надзвичайним і повноважним послом України в Болгарії Олеся Ілащук, прибула до Софії та взялася за виконання обов’язків. Цю інформацію підтвердив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко «Європейській правді».

Як зазначається, про початок роботи Ілащук у Болгарії повідомили з посольства керівникам структурних підрозділів МЗС у внутрішній розсилці. Також інформацію підтвердив речник міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Нагадаємо, Зеленський призначив послом у Болгарії психологиню без дипломатичного досвіду. На особистій сторінці жінки у соцмережі вказано, що вона клінічний психолог, системно-сімейний терапевт, гештальт-терапевт. Крім того, вона є експерткою у сексології та дорогоцінних прикрасах.

Після такого кадрового рішення народні депутати готують зміни до закону «Про дипломатичну службу» – скандал із призначенням сексологині послом отримав продовження у парламенті.

До слова, соцмережі бурхливо відреагували на призначення нового посла України в Болгарії – Олесі Ілащук. Реакції українців не забарилися, адже подібний інцидент у дипломатії трапився уперше, тож мережа рясніє коментарями українців про новопризначену дипломатку.

Крім того, соцмережі знайшли зв'язки Олесі Ілащук із впливовими людьми та навіть оточенням президента –оприлюднено скандальні факти з біографії.

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Теги: скандал Офіс президента Болгарія дипломатія

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