Зеленський призначив послом у Болгарії психологиню без дипломатичного досвіду

Новий Надзвичайний і Повноважний посол України в Республіці Болгарія

Компанія, яку очолювала Олеся Ілащук, фігурувала в кримінальній справі

Президент Володимир Зеленський призначив нового Надзвичайного і Повноважного посла України в Республіці Болгарія, ним стала Олеся Ілащук. Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.

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Судячи з даних, що їх можна знайти у відкритих джерелах, Олеся Ілащук не має дипломатичного досвіду.

У «Вікіпедії» вказано, що дипломатка закінчила історичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Навчалася в Українському гештальт інституті та у HRD Antwerp у Бельгії. Також вивчала курс МBA у Бізнес-школі МІМ.

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На фейсбук-сторінці Олесі Ілащук вказано, що вона клінічний психолог, системно-сімейний терапевт, гештальт-терапевт.

За даними сайту аналітичної системи Youcontrol, з 2010 по 2015 рік займала посаду керівника у ювелірній компанії «Джемма». До жовтня 2021 року Олеся Ілащук була також співзасновницею компанії.

Як вказує портал «Букінфо», фірма «Джемма» «засвітилася» у кримінальній справі колишнього директора «Калинівського ринку» Чернівців Івана Ринжука щодо відмивання грошей.

Щоправда, у лютому 2015 року Садгірський районний суд виніс Ринжуку виправдальний вирок.

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Нагадаємо, у п'ятницю, 23 грудня, президент України Володимир Зеленський змінив послів у Болгарії та Латвії.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів звільнив з посади голови Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Олену Богдан.