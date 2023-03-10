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Хмарно з проясненнями, місцями опади: прогноз погоди на 10 березня

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Хмарно з проясненнями, місцями опади: прогноз погоди на 10 березня
фото: Pixabay

У деяких областях сьогодні очікується невеликий дощ

Погода В Україні у п’ятницю, 10 березня, буде хмарною, але з проясненнями. У деяких регіонах спостерігатимуться незначні опади. Температура коливатиметься від 3° морозу вночі до 17° тепла вдень. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Уночі по всій Україні, а вдень у східних, південно-східних областях, на Закарпатті та Волині піде невеликий дощ, у північній частині він супроводжуватиметься мокрим снігом.

Вітер переважатиме південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Вночі на Правобережжі напрямок вітру буде північно-західний.

Температура в країні вночі становитиме 2-7° тепла, на півночі країни очікується від 2° тепла до 3° морозу. Удень прогріється до 8-13° вище нуля, а в південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті – аж до 17°. У північних областях стовпчики термометра вкажуть 4-9° тепла.

Хмарно з проясненнями, місцями опади: прогноз погоди на 10 березня фото 1
інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області сьогодні також буде хмарно з проясненнями. Вночі піде невеликий дощ та мокрий сніг. Удень опадів не спостерігатиметься.

Вітер переважатиме північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі становитиме від 2° тепла до 3° морозу, вдень прогріється до 4-9° вище нуля. У Києві вночі буде приблизно 0°, удень стовпчики термометра вкажуть 6-8° тепла.

Теги: дощ весна прогноз погоди

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