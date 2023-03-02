Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 2 березня

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 2 березня
фото з відкритих джерел

Хоча за календарем уже весна, ховати зимовий одяг поки не варто

Сьогодні, 2 березня, погода буде хмарною, але з проясненнями. Опадів не очікується. Температура по країні коливатиметься від 10° морозу вночі до 10° тепла вдень. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вітер пануватиме північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура вночі становитиме 1-6° морозу, а в Карпатах опуститься до 10° нижче нуля. Вдень стовпчики термометра покажуть 1-6° тепла, у південній частині та на Закарпатті прогріється до 5-10° вище нуля.

Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 2 березня фото 1
інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області також буде хмарно з проясненнями. Опадів сьогодні не передбачається.

Вітер переважатиме північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура по області вночі становитиме 1-6° морозу, а вдень прогріється до 1-6° тепла. У Києві вночі стовпчики термометра вкажуть 2-4° морозу, а вдень піднімуться до 3-5° вище нуля.

Теги: прогноз погоди весна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Це буде надважлива весна для української Перемоги
Друга весна повномасштабного вторгнення: чого очікувати на фронті
Вчора, 17:47
У Києві визначили 50 парків та скверів, де провели експеримент із використанням гранітної крихти для боротьби з ожеледицею
Боротьба з ожеледицею в парках. Влада Києва повідомила результати експерименту
Вчора, 15:08
1 березня стовпчики термометра підніматимуться до 10° тепла
Без опадів, без денних морозів: прогноз погоди на 1 березня
Вчора, 04:33

Суспільство

Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 2 березня
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 2 березня
2 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
В ООН порахували, скільки українських біженців перебуває у Європі
В ООН порахували, скільки українських біженців перебуває у Європі
Сексист чи жертва маніпуляторки? Скандальне інтерв’ю з Іво Бобулом поділило українців на два табори
Сексист чи жертва маніпуляторки? Скандальне інтерв’ю з Іво Бобулом поділило українців на два табори
«Укрзалізниця» отримала нові вагони для перевезення пасажирів із інвалідністю (фото)
«Укрзалізниця» отримала нові вагони для перевезення пасажирів із інвалідністю (фото)
Військовослужбовці отримали від «Сталевого фронту» засобів зв’язку на 20 млн
Військовослужбовці отримали від «Сталевого фронту» засобів зв’язку на 20 млн

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
Новий фейк російської пропаганди: окупанти «захопили» танк Leopard із польським екіпажем
38K
Україна виграла найбільшу танкову битву війни – NYT
35K
У Криму прогримів потужний вибух
16K
Пенсії із 1 березня зросли: у кого й на скільки
7547
Стало відомо, хто керував підлітками через телеграм-канал ПВК «Редан»
6763
Росія здійснює танкове харакірі

Новини

Пригожин заявив, що у «Вагнері» не лишилося жодного серба
Сьогодні, 06:48
Як Кремль використовує візит Лукашенка до Китаю: оцінка ISW
Вчора, 06:22
Навіщо Путін призупинив договір про ядерну зброю: пояснення ISW
28 лютого, 06:54
Путін віддав хід війни в Україні під контроль міноборони РФ – ISW
27 лютого, 06:49
У РФ закінчилися іранські дрони – британська розвідка
25 лютого, 10:20
РФ змушена розділяти свої елітні війська на два напрямки – ISW
25 лютого, 07:32

Прес-релізи

Для журналістів змінили правила акредитації ЗСУ – наказ №73
Для журналістів змінили правила акредитації ЗСУ – наказ №73
1 березня, 13:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту