Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 2 березня

Хоча за календарем уже весна, ховати зимовий одяг поки не варто

Сьогодні, 2 березня, погода буде хмарною, але з проясненнями. Опадів не очікується. Температура по країні коливатиметься від 10° морозу вночі до 10° тепла вдень. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

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Вітер пануватиме північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура вночі становитиме 1-6° морозу, а в Карпатах опуститься до 10° нижче нуля. Вдень стовпчики термометра покажуть 1-6° тепла, у південній частині та на Закарпатті прогріється до 5-10° вище нуля.

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інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області також буде хмарно з проясненнями. Опадів сьогодні не передбачається.

Вітер переважатиме північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура по області вночі становитиме 1-6° морозу, а вдень прогріється до 1-6° тепла. У Києві вночі стовпчики термометра вкажуть 2-4° морозу, а вдень піднімуться до 3-5° вище нуля.