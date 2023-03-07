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Хмарно з проясненнями, подекуди опади: прогноз погоди на 7 березня

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Хмарно з проясненнями, подекуди опади: прогноз погоди на 7 березня
фото з відкритих джерел

Попри календарну весну, сьогодні в деяких областях очікується сніг

У вівторок, 7 березня, погода в Україні буде хмарною, але з проясненнями. У деяких регіонах піде сніг та дощ. Температура в країні коливатиметься від 4° морозу вночі до 14° тепла вдень. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Уночі в західній частині випаде невеликий сніг, у Приазов'ї – невеликий сніг із дощем. Удень у північних, центральних та східних областях очікується невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах подекуди спостерігатиметься ожеледиця. На решті території країни – без істотних опадів.

Вітер пануватиме південний та південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура в країні вночі становитиме від 1° тепла до 4° морозу, у Криму очікується 1-6° тепла. Удень стовпчики термометра вкажуть 3-8° тепла, а в південній частині прогріється аж до 9-14° вище нуля.

Хмарно з проясненнями, подекуди опади: прогноз погоди на 7 березня фото 1
інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області так само буде хмарно з проясненнями. Уночі істотних опадів не спостерігатиметься, вдень випаде невеликий мокрий сніг та дощ.

На дорогах подекуди траплятиметься ожеледиця.

Вітер переважатиме південний та південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура по області вночі становитиме від 1° тепла до 4° морозу, а вдень прогріється до 3-8° тепла. У Києві вночі очікується 0-2° морозу, а вдень стовпчики термометра вкажуть 4-6° вище нуля.

Теги: прогноз погоди весна дощ

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