Боротьба з ожеледицею в парках. Влада Києва повідомила результати експерименту

У Києві визначили 50 парків та скверів, де провели експеримент із використанням гранітної крихти для боротьби з ожеледицею

Гранітна крихта показала себе як надійний протиожеледний засіб, водночас вона не шкодить рослинам на відміну від технічної солі

У Києві завершився пілотний проєкт із використання гранітної крихти замість солі для боротьби з ожеледицею в деяких парках та скверах столиці. Про це повідомили в Управлінні екології та природних ресурсів КМДА.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Гранітна крихта показала себе як надійний протиожеледний засіб, водночас вона не шкодить рослинам на відміну від технічної солі.

Київська влада отримала позитивні відгуки від киян та комунальників, тому планує наступного сезону розширити кількість парків та скверів, де використовуватимуть цей засіб.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Серед переваг використання гранітної крихти:

екологічність. Технічна сіль та інші протиожеледні реагенти погано впливають на рослини та можуть бути шкідливими для тварин, у той час як крихта – безпечна;

повторне використання. Використану гранітну крихту можна буде застосовувати і наступної зими, дещо поповнивши запаси.

Нагадаємо, минулого року у Києві визначили 50 парків та скверів, де провели експеримент із використанням гранітної крихти для боротьби з ожеледицею. Такий підхід має багато переваг і користується популярністю в багатьох країнах світу, зокрема у Німеччині, Австрії та країнах Скандинавії.

До слова, в Україні перший місяць весни, березень, буде теплим. Середня місячна температура сягатиме 2-7° тепла, що на 2° вище за норму. Щодо опадів, то їх випаде 27-44 міліметри. На Закарпатті, у Карпатах та горах Криму очікується 49-98 міліметрів опадів. Лише у східних областях дощів буде менше за норму.