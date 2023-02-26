Хмарно та з дощем: прогноз погоди на 26 лютого

На українців чекає похмурий день

Сьогодні, 26 лютого, усе небо вкриється хмарами, практично по всій Україні дощитиме. Температура в країні коливатиметься від 6° морозу до 18° тепла. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр

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Хмарний день супроводжуватиметься опадами. У південній частині, східних та Дніпропетровській областях очікується дощ. На решті території невеликий та помірний мокрий сніг і дощ, вдень у північних областях – без істотних опадів. У Карпатах сніжитиме.

Вітер переважатиме південно-західний і західний зі швидкістю 7-12 м/с, у південно-східній частині вночі місцями очікується пориви 15-20 м/с.

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У південній частині, східних та Дніпропетровській областях температура вночі становитиме 1-6° тепла, а вдень – 7-12°. На Одещині та в Криму місцями прогріється аж до 13-18° вище нуля. У північних областях стовпчики термометра вночі вкажуть від 3° тепла до 2° морозу, а вдень потеплішає до 1-6° вище нуля. У Карпатах температура впродовж доби становитиме 1-6° морозу.

інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області 26 лютого також буде хмарно. Вночі піде невеликий мокрий сніг і дощ, вдень істотних опадів не очікується.

Вітер пануватиме південно-західний і західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура по області вночі становитиме від 3° тепла до 2° морозу, а вдень сягне 1-6° тепла. У Києві вночі буде приблизно 0°, а вдень прогріється до 3-5° тепла.