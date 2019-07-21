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    Суспільство

    Клімкін розповів, які поради дасть Зеленському перед зустріччю з Трампом

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    Поради - це така штука, що Зеленський їх може сприймати, а можна й ні, - Клімкін - Клімкін розповів, які поради дасть Зеленському перед зустріччю з Трампом
    Поради - це така штука, що Зеленський їх може сприймати, а можна й ні, - Клімкін

    Голова МЗС вважає, що під час зустрічі з Дональдом Трампом важливо з самого початку схопити драйв

    Голова МЗС Павло Клімкін сказав, що під час зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом важливо з самого початку схопити драйв, і міністр може порадити президенту Володимиру Зеленському, як це зробити. Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

    Хоча, на думку Клімкіна, поради - це така штука, що їх можна сприймати, а можна й ні.

    Водночас міністр закордонних справ зазначив, якщо станеться щось нетривіальне він може вийти з відпустки і допомогти.

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    «Якісь проблеми навколо України, або такі, які вимагають менеджменту на рівні міністра і постійних контактів з іншими міністрами. Я дуже сподіваюся що цього не станеться, і я спокійно буду займатися своїми справами», - наголосив Клімкін.

    Як повідомлялося, Зеленський може провести першу зустріч з Трампом в Польщі.

    Спецпредставник Держдепу Курт Волкер раніше заявив, що зустріч Трампа із Зеленським - питання найближчого майбутного.

    Більше читайте: Глава МЗС Павло Клімкін: Садити капусту - це прекрасно!

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