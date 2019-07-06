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    Волкер: Зустріч Трампа із Зеленським - питання найближчого майбутного

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    Спецпредставник Державного департаменту США по Україні&nbsp;Курт Волкер - Волкер: Зустріч Трампа із Зеленським - питання найближчого майбутного
    Спецпредставник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер

    Спецпредставник Держдепу наголосив, що США прагнуть дати президенту Зеленському сигнал, що повністю підтримують його зусилля у проведенні реформ в Україні

    У Сполучених Штатах очікують на візит президента України Володимира Зеленського найближчим часом. Про це повідомив спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів по Україні Курт Волкер, передає «Голос Америки».

    За словами Волкера, дата першої зустрічі Зеленського та американського президента Дональда Трампа ще не призначена.

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    «Ми чекаємо його візиту... Це питання найближчого майбутнього. Дуже важливо, щоб обидва президенти зустрілися. Вони ніколи раніше не зустрічалися, хоча й спілкувалися телефоном», - сказав Волкер.

    Він також додав, що США прагнуть дати президенту Зеленському сигнал, що повністю підтримують його зусилля у проведенні реформ в Україні.

    Як повідомлялось, спецпредставник Держдепу США Курт Волкер описав, якими бачить кроки з боку України у питанні досягнення миру на Донбасі. Зокрема, Волкер відзначив розведення військ на Донбасі як позитивний сигнал президента Зеленського. На думку Волкера, це «надзвичайно позитивний крок, який привертає увагу до бездіяльності Росії».

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський також зустрівся зі Спеціальним представником Держдепартаменту США по Україні Куртом Волкером під час візиту до Канади.

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