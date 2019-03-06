Коболєв не збирається звільнятися з посади керівника «Нафтогазу»



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22 березня завершується контракт Андрія Коболєва

Коболєв заявив, що наразі чекає позицію юристів стосовно своєї участі у новому конкурсі на посаду голови НАК «Нафтогаз України»

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв не збирається звільнятися з посади через оголошення Кабінетом міністрів відкритого конкурсу на посаду голови правління компанії. Про це він сказав сьогодні на брифінгу, повідомляє РБК-Україна.

Коментуючи свою можливу участь у конкурсі, він заявив, що наразі чекає позицію юристів з цього питання.

«Але я точно не збираюся звільнятись», - сказав Коболєв.

Як повідомлялося, 6 березня уряд не продовжив контракт з головою «Нафтогазу». Прем'єр-міністр Гройсман відзначив, що 22 березня завершується контракт нинішнього глави Андрія Коболєва і всього складу правління. Новий конкурс на посаду керівника «Нафтогазу» оголосять з 23 березня.

Нагадаємо, минулого тижня наглядова рада «Нафтогазу» запропонувала продовжити контракт з Коболєвим на нинішніх умовах, але прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що жодних рішень з цього питання не приймалося. Після заяви Гройсмана Коболєв заявив, що уряд фактично припинив з ним контракт.

Коболєв очолює правління НАК «Нафтогаз України» з 26 березня 2014 року.