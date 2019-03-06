Уряд не продовжив контракт з головою «Нафтогазу»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Гройсман заявляв, що уряд перегляне питання оплати праці керівництва «Нафтогазу»

Новий конкурс на посаду керівника «Нафтогазу» оголосять з 23 березня

Кабінет міністрів України не продовжив контракт з головою правління Нафтогазу Андрієм Коболєвим та оголосив новий конкурс на цю посаду. Про це повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду 6 березня.

Зазначається, що новий конкурс оголосять з 23 березня. Також уряд обговорить з Наглядовою радою «Нафтогазу» умови нового контракту з новим головою правління.

Гройсман заявляв, що уряд перегляне питання оплати праці керівництва «Нафтогазу».

Нагадаємо, що «Нафтогаз» — газовий монополіст на ринку України, який відповідає за видобуток, імпорт та постачання газу. В рамках європейських вимог, компанію мають трансформувати та розділити на дві компанії, одна з яких буде відповідальною за всю газотранспортну систему України.

Як повідомлялося, «Нафтогаз» оголосив про виплату 41 співробітнику $46 млн премії за перемогу у Стокгольмському арбітражі. Сума, яку компанія вирішила виплатити своїм співробітникам, складає 1% від суми виграшу в арбітражі (4,6 мільярда доларів) та складе 46,3 мільйона доларів. При цьому преміювати вирішили 41 особу, яка «прямо чи опосередковано внесла значний вклад у досягнення результату».

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман направив листа наглядовій раді «Нафтогазу» через мільйонні премії. «Я стурбований таким рішенням, тому направив офіційного листа до наглядової ради Нафтогазу, щоб вони переглянули це рішення», — повідомляв Гройсман.

Перевіркою премій зайнялася Рахункова палата. Пізніше уряд заборонив виплачувати премії держслужбовцям.

Джерело: Громадське