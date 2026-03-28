Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Кредитні канікули для військових 2026: як оформити, що «заморозять» та де чекати пасток

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Кредитні канікули для військових 2026: як оформити, що «заморозять» та де чекати пасток
Кредитні канікули для військовослужбовців ЗСУ 2026
колаж: glavcom.ua, створено за допомогою ШІ

Чи справді відсотки списують автоматично? Розбираємося у деталях

В умовах війни держава запровадила для військовослужбовців спеціальні пільги – так звані «кредитні канікули». Це право захисників на фінансову паузу, закріплене п. 15 ст. 14 закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». Однак на практиці цей механізм не завжди спрацьовує автоматично. «Главком» підготував повний гід: від переліку документів до порівняння умов у найбільших банках.

Що таке кредитні канікули та як вони працюють?

Кредитні канікули – це не списання боргу, а тимчасове звільнення від сплати відсотків, штрафів та пені.

Основні правила:

  • «Тіло» кредиту: залишається. Банк не має права вимагати його сплати під час служби, але після демобілізації основну суму доведеться повернути.
  • Відсотки: нарахування має бути зупинено на 0%.
  • Штрафи та пеня: будь-які санкції за несвоєчасну оплату під час служби – незаконні.
  • Кредитна історія: пропуск платежів у цей період не має псувати ваш рейтинг.

Хто має право на пільги: категорії та нюанси

Право на канікули залежить від статусу військовослужбовця. У 2026 році критерії стали більш чіткими.

Категорія Умови активування пільги Основний документ
Мобілізовані З дня призову (незалежно від місця служби) Військовий квиток або довідка ф. 5
Резервісти На період виконання обов'язків Витяг із наказу про зарахування
Контрактники Тільки за умови участі в бойових діях / обороні Довідка про участь у БД (Додаток 6)
Члени сімей На спільні кредити або поручительство Свідоцтво про шлюб + док. військового

🚩Важливо для контрактників: Якщо ви служите в тилу (ТЦК, штаб, склад), пільга на відсотки не діє. Вона активується лише після першого дня участі у бойових діях.

Порівняння програм топ-банків України

Хоча закон один для всіх, сервіс та внутрішні програми банків відрізняються.

Держбанки є основними партнерами держави у соціальних програмах, тому тут найменше проблем із визнанням пільг, але більше паперової роботи.

Параметр Приватбанк Ощадбанк Укргазбанк
Кредитні канікули ✅ Повна зупинка відсотків/штрафів. ✅ Суворе дотримання закону. ✅ Пільги діють на всі споживчі кредити.
Подача документів Дистанційно через Приват24 або відділення. Переважно через відділення (вимагають оригінали або завірені копії). Можна надіслати скан-копії на офіційний e-mail банку.
Спеціальні програми «Ветеран»: пільгові кредити на власну справу (5-7-9%). «Моя країна»: рефінансування діючих кредитів для ЗСУ. Пільгові умови іпотеки «єОселя» (пріоритетний розгляд).
Зарплатні проєкти Максимальна автоматизація для військових частин. Найбільша мережа відділень, що зручно для отримання карток у регіонах. Окремі карткові пакети з кешбеком на пальне та військторги.
Таблиця 1: Державні банки (Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк)

Комерційні банки роблять ставку на швидкість та дистанційні сервіси.

Параметр monobank ПУМБ Райффайзен Укрсиббанк
Оформлення пільги Найшвидше: через чат-бот у смартфоні. Через додаток ПУМБ Online або відділення. Дистанційно (чат/e-mail) або особисто. Потребує письмової заяви у відділенні.
Ставлення до документів Максимально лояльне (приймають фото з Дії). Чітка перевірка довідок, але працюють швидко. Консервативні: вимагають повний пакет згідно з інструкцією. Суворий комплаєнс (європейські стандарти перевірки).
Бонуси для ЗСУ Відсутність комісій на «банки» та перекази. Скасування комісій за обслуговування всіх карток. Пільгові умови страхування та сервіс «Виділена лінія». Спеціальні умови для IT-фахівців, які мобілізовані.
Реструктуризація Пропонують «розстрочку» тіла боргу після служби. Можливість індивідуального графіка виплат. Чіткі процедури для пошкодженого майна. Зазвичай дотримуються лише лімітів закону.
Таблиця 2: Комерційні банки (monobank, ПУМБ, Райффайзен, Укрсиббанк)

На які кредити пільга НЕ поширюється?

Це головна зона конфліктів. Канікули не діють або обмежені для:

  1. Іпотеки: відсотки за житло нараховуються (крім пільг для мешканців окупованих територій чи власників зруйнованого майна).
  2. Автокредитів: пільга стосується лише відсотків, але не тіла кредиту та обов'язкового страхування.
  3. Мікрозаймів (МФО): хоча закон їх стосується, вони часто його ігнорують, нараховуючи «космічні» відсотки під виглядом комісій.

Покрокова інструкція: як оформити канікули

Банк не дізнається про вашу службу автоматично. Потрібно діяти:

  1. Зберіть документи: копія військового квитка, наказ про мобілізацію або довідка про проходження служби.
  2. Подайте заяву: надішліть офіційний запит у банк (через додаток або рекомендованим листом).
  3. Вимагайте виписку: через 7 днів перевірте, чи обнулено нарахування відсотків.

Типові «пастки» та як їх уникнути

  • Дзвінки колекторів: Військовим та їхнім родинам заборонено дзвонити щодо боргів. Якщо це стається – одразу скаржтеся до НБУ.
  • Приховані комісії: Перевіряйте, чи не знімає банк «плату за обслуговування картки». Це теж має бути скасовано.
  • Автоматичне відновлення: Якщо термін дії вашої довідки закінчився, банк може знову почати нараховувати відсотки. Слідкуйте за датами.

Поради юриста: що робити, якщо банк відмовляє?

  1. Отримайте письмову відмову з причиною.
  2. Напишіть скаргу на гарячу лінію НБУ (0 800 505 240) або через їхній онлайн-сайт.
  3. Якщо банк продовжує списувати гроші – звертайтеся до системи Безоплатної правничої допомоги (БПД) для подання позову.
*Кредитні канікули – це не «подарунок», а законне право. Головне – документально підтвердити свій статус і тримати руку на пульсі банківських виписок.

Читайте також:

Теги: кредит банк військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua