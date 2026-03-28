Кредитні канікули для військових 2026: як оформити, що «заморозять» та де чекати пасток

Чи справді відсотки списують автоматично? Розбираємося у деталях

В умовах війни держава запровадила для військовослужбовців спеціальні пільги – так звані «кредитні канікули». Це право захисників на фінансову паузу, закріплене п. 15 ст. 14 закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». Однак на практиці цей механізм не завжди спрацьовує автоматично. «Главком» підготував повний гід: від переліку документів до порівняння умов у найбільших банках.

Що таке кредитні канікули та як вони працюють?

Кредитні канікули – це не списання боргу, а тимчасове звільнення від сплати відсотків, штрафів та пені.

Основні правила:

«Тіло» кредиту: залишається. Банк не має права вимагати його сплати під час служби, але після демобілізації основну суму доведеться повернути.

залишається. Банк не має права вимагати його сплати під час служби, але після демобілізації основну суму доведеться повернути. Відсотки: нарахування має бути зупинено на 0%.

нарахування має бути зупинено на 0%. Штрафи та пеня: будь-які санкції за несвоєчасну оплату під час служби – незаконні.

будь-які санкції за несвоєчасну оплату під час служби – незаконні. Кредитна історія: пропуск платежів у цей період не має псувати ваш рейтинг.

Хто має право на пільги: категорії та нюанси

Право на канікули залежить від статусу військовослужбовця. У 2026 році критерії стали більш чіткими.

Категорія Умови активування пільги Основний документ Мобілізовані З дня призову (незалежно від місця служби) Військовий квиток або довідка ф. 5 Резервісти На період виконання обов'язків Витяг із наказу про зарахування Контрактники Тільки за умови участі в бойових діях / обороні Довідка про участь у БД (Додаток 6) Члени сімей На спільні кредити або поручительство Свідоцтво про шлюб + док. військового

🚩Важливо для контрактників: Якщо ви служите в тилу (ТЦК, штаб, склад), пільга на відсотки не діє. Вона активується лише після першого дня участі у бойових діях.

Порівняння програм топ-банків України

Хоча закон один для всіх, сервіс та внутрішні програми банків відрізняються.

Держбанки є основними партнерами держави у соціальних програмах, тому тут найменше проблем із визнанням пільг, але більше паперової роботи.

Параметр Приватбанк Ощадбанк Укргазбанк Кредитні канікули ✅ Повна зупинка відсотків/штрафів. ✅ Суворе дотримання закону. ✅ Пільги діють на всі споживчі кредити. Подача документів Дистанційно через Приват24 або відділення. Переважно через відділення (вимагають оригінали або завірені копії). Можна надіслати скан-копії на офіційний e-mail банку. Спеціальні програми «Ветеран»: пільгові кредити на власну справу (5-7-9%). «Моя країна»: рефінансування діючих кредитів для ЗСУ. Пільгові умови іпотеки «єОселя» (пріоритетний розгляд). Зарплатні проєкти Максимальна автоматизація для військових частин. Найбільша мережа відділень, що зручно для отримання карток у регіонах. Окремі карткові пакети з кешбеком на пальне та військторги. Таблиця 1: Державні банки (Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк)

Комерційні банки роблять ставку на швидкість та дистанційні сервіси.

Параметр monobank ПУМБ Райффайзен Укрсиббанк Оформлення пільги Найшвидше: через чат-бот у смартфоні. Через додаток ПУМБ Online або відділення. Дистанційно (чат/e-mail) або особисто. Потребує письмової заяви у відділенні. Ставлення до документів Максимально лояльне (приймають фото з Дії). Чітка перевірка довідок, але працюють швидко. Консервативні: вимагають повний пакет згідно з інструкцією. Суворий комплаєнс (європейські стандарти перевірки). Бонуси для ЗСУ Відсутність комісій на «банки» та перекази. Скасування комісій за обслуговування всіх карток. Пільгові умови страхування та сервіс «Виділена лінія». Спеціальні умови для IT-фахівців, які мобілізовані. Реструктуризація Пропонують «розстрочку» тіла боргу після служби. Можливість індивідуального графіка виплат. Чіткі процедури для пошкодженого майна. Зазвичай дотримуються лише лімітів закону. Таблиця 2: Комерційні банки (monobank, ПУМБ, Райффайзен, Укрсиббанк)

На які кредити пільга НЕ поширюється?

Це головна зона конфліктів. Канікули не діють або обмежені для:

Іпотеки: відсотки за житло нараховуються (крім пільг для мешканців окупованих територій чи власників зруйнованого майна). Автокредитів: пільга стосується лише відсотків, але не тіла кредиту та обов'язкового страхування. Мікрозаймів (МФО): хоча закон їх стосується, вони часто його ігнорують, нараховуючи «космічні» відсотки під виглядом комісій.

Покрокова інструкція: як оформити канікули

Банк не дізнається про вашу службу автоматично. Потрібно діяти:

Зберіть документи: копія військового квитка, наказ про мобілізацію або довідка про проходження служби. Подайте заяву: надішліть офіційний запит у банк (через додаток або рекомендованим листом). Вимагайте виписку: через 7 днів перевірте, чи обнулено нарахування відсотків.

Типові «пастки» та як їх уникнути

Дзвінки колекторів: Військовим та їхнім родинам заборонено дзвонити щодо боргів. Якщо це стається – одразу скаржтеся до НБУ.

Військовим та їхнім родинам заборонено дзвонити щодо боргів. Якщо це стається – одразу скаржтеся до НБУ. Приховані комісії: Перевіряйте, чи не знімає банк «плату за обслуговування картки». Це теж має бути скасовано.

Перевіряйте, чи не знімає банк «плату за обслуговування картки». Це теж має бути скасовано. Автоматичне відновлення: Якщо термін дії вашої довідки закінчився, банк може знову почати нараховувати відсотки. Слідкуйте за датами.

Поради юриста: що робити, якщо банк відмовляє?

Отримайте письмову відмову з причиною. Напишіть скаргу на гарячу лінію НБУ (0 800 505 240) або через їхній онлайн-сайт. Якщо банк продовжує списувати гроші – звертайтеся до системи Безоплатної правничої допомоги (БПД) для подання позову.