Швеція оприлюднила основний склад на матч проти збірної України

«Тре Крунур» обійшлися без сюрпризів у старті на поєдинок плейоф відбору до Чемпіонату світу

Головний тренер національної команди Швеції Грем Поттер визначився з одинадцяткою виконавців на півфінал плейоф кваліфікації до Кубка світу 2026 року проти збірної України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Матч Україна – Швеція відбудеться 26 березня 2026 року в іспанській Валенсії. Поєдинок прийме арена «Сьюдад де Валенсія». Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:45.

Стартовий склад збірної Швеції на матч проти України

Тренерський штаб «Тре Крунур» фактично виставив усіх найсильніших із доступних на цей момент футболістів. У воротах гратиме ветеран національної команди Крістоффер Нордфельдт. На протилежному боці поля компанію форварду Віктору Йокересу складе Беньямін Нюгрен.

Щоправда, останній може зіграти і з глибини. Натомість в пару до супербомбардира з лондонського «Арсенала» підніметься Ентоні Еланга («Ньюкасл»). У порівнянні з кадровим прогнозом «Главкома» Поттер не випустив у старті двох виконавців середньої лінії – Гуго Ларссона та Даніеля Свенссона. Зате з перших хвилин зіграють Єспер Карлстрьом і Герман Йоханссон.

Повний стартовий склад збірної Швеції: Нордфельдт – Ліндельоф, Гін, Лагербільке, Гудмундссон – Еланга, Карлстрьом, Аярі, Йоханссон – Нюгрен, Йокерес.

Так ми виходимо сьогодні ввечері 🫡



Framåt Sverige! 🇸🇪 pic.twitter.com/ZsAlrj0shM — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) March 26, 2026

До слова, раніше з'явився стартовий склад збірної України на поєдинок. На вістрі атаки команди Сергія Реброва з'явиться Ванат, а з флангів йому допомагатимуть Циганков і Зубков. Пару центрбеків сформують Забарний та Бондар.

Нова виїзна форма збірної України

Новий дизайн комплекту натхненний українською геральдикою. Зокрема, еволюцією національного герба – від тризуба часів князя Володимира до сучасного варіанту. Окрім того, на форму після понад трьох десятиліть паузи повернувся adidas Originals Trefoil – легендарний «трилисник» німецького виробника.

Футболка отримала насичений синій колір із геометричним візерунком на грудях і плечах. Новий комплект adidas створив у рамках міжнародного футбольного сезону. Форма «синьо-жовтих» – частина глобального запуску виїзних комплектів німецького виробника.

Календар збірної України в плейоф кваліфікації до ЧС-2026

Півфінал мінітурніру запланований на 26 березня. Національна команда України в іспанській Валенсії прийме збірну Швеції. Переможець протистояння вийде у фінал.

Там 31 березня суперником буде сильніший у поєдинку збірних Польщі та Албанії. Переможець мінітурніру чотирьох команд поїде на Мундіаль до США, Канади та Мексики.

Нагадаємо, збірна України отримала календар матчів у новому сезоні Ліги націй. «Синьо-жовті» розпочнуть турнір виїзним поєдинком проти національної команди Угорщини. Матч запланований на 25 вересня.

Раніше відбулося жеребкування Ліги націй сезону 2026/27. Україна потрапила до групи B2. Там її суперниками будуть збірні Угорщини, Грузії та Північної Ірландії. Переможець квартету підніметься в Дивізіон A.