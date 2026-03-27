В Україні без опадів: погода на 27 березня

У столиці температура коливатиметься від 15° до 17° тепла

Сьогодні, 27 березня, в Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні без опадів, лише у східних, вдень і в Сумській областях невеликий дощ. На південному сході та півдні країни вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно східний, 5-10 м/с, вдень в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 13-18°, в Карпатах 7-12°.

У п'ятницю, 27 березня, у Києві мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура по Київській області вночі 2-7° тепла, вдень 13-18°, у столиці вночі 5-7° тепла, вдень 15-17°.

Як відомо, цього тижня в Україні спостерігатиметься класична березнева погода. Після відносного потепління на початку тижня очікується чергове вторгнення прохолодного повітря, що принесе дощі, а подекуди й мокрий сніг. Температурні показники будуть суттєво різнитися залежно від регіону.