Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів

Збройні Сили України ламають плани Кремля

Успішні дії українських захисників на півдні та сході змушують російське командування перекидати резерви та переглядати цілі своєї весняно-літньої кампанії. За даними аналітиків Інституту вивчення війни, окупанти втрачають темп через необхідність гасити «пожежі» на фронті, інформує «Главком».

Інститут вивчення війни у своєму звіті зазначає, що серія локальних, але ефективних контратак Сил оборони України внесла значні корективи в наступальні плани РФ на 2026 рік. Замість концентрації сил для великого прориву на Донеччині, ворог змушений розпорошувати ресурси.

"Зусилля українських військ, спрямовані на зупинку та відбиття російських завоювань на півдні України, мають каскадний вплив на інші ділянки фронту, змушуючи російські війська вибирати між захистом від українських контратак та розподілом живої сили та матеріалів для наступальних операцій в інших частинах лінії фронту", – стверджують аналітики.

Через просування Збройних Сил України на південному напрямку (зокрема в районах Гуляйполя та Олександрівки), росіяни перекинув туди елітні підрозділи, які раніше готували для штурму Краматорська та Слов’янська.

«Російські війська раніше не проводили одночасних наступів на різних ділянках фронту, і малоймовірно, що вони зможуть докласти значних зусиль для просування в районі "фортечного поясу", борючись з нещодавніми успіхами України на Гуляйпільському і Олександрівському напрямках», – припустили в Інституті вивчення війни.

Аналітики вважають малоймовірним захоплення основної лінії оборони Донеччини у 2026 році. Брак підготовлених резервів не дозволяє окупантам підтримувати високу інтенсивність атак на кількох ділянках одночасно.

За даними Інституту вивчення війни, з початку року Сили оборони звільнили більше територій на півдні (понад 400 кв. км), ніж загарбники змогли окупувати за цей же час на сході.

Нагадаємо, посол України у Великій Британії, ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що світ уже увійшов у фазу війни нового типу. За словами дипломата, сучасні конфлікти змінюють саму природу війни, а технології – зокрема дешеві та масові – дають змогу навіть менш потужним державам ефективно протистояти сильнішим.

Ексголовком ЗСУ навів приклад Близького сходу, який показує, що, поки США, слідуючи застарілій доктрині, завдаючи ударів дорогою високоточною зброєю по військових об’єктах, Іран вміло застосовує комбіновані атаки на інфраструктуру.