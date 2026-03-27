Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці

У Генеральному штабі Збройних сил України уточнили результати ураження Кірішського нафтопереробного заводу у Ленінградській області РФ

Сили оборони України завдали суттєвих збитків одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії. У Генеральному штабі Збройних Сил України підтвердили успішне ураження критичного обладнання на об'єкті «Кірішінефтеоргсинтез» у Ленінградській області, інформує «Главком».

Генштаб уточнив наслідки атаки на ворожий об'єкт: пошкоджено важливі установки підприємства.

«За уточненою інформацією, підтверджено пошкодження установок первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-2 та ЕЛОУ-АВТ-6, а також об'єктів з виробництва нафтових бітумів, установок гідроочищення та газофракціонування», – йдеться в повідомленні Генштабу.

Потужності підприємства, як зазначається, використовуються для виробництва широкої номенклатури нафтопродуктів, зокрема пального для забезпечення потреб збройних сил держави-агресора.

Генштаб наголошує, що Кірішський НПЗ входить до трійки найбільших нафтопереробних заводів РФ. Завод має встановлену потужність переробки близько 20-21 млн тонн нафти на рік. На підприємство припадає понад 6% від загального обсягу всієї нафтопереробки країни-агресора.

«Силі оборони України продовжують системні заходи щодо зниження воєнно-економічного потенціалу російської федерації та можливостей забезпечення окупаційних військ», – додали в Генштабі.

Нагадаємо, у ніч на 26 березня територія Ленінградської області РФ зазнала масованої атаки безпілотників. Вибухи у Виборзі та навколишніх районах лунали другу ніч поспіль. Місцеві мешканці повідомили про щонайменше 10-12 гучних звуків роботи протиповітряної оборони та прольотів дронів.

Як повідомлялося, масовані удари українських дронів по нафтовій інфраструктурі Російської Федерації призвели до значного скорочення її експортних можливостей.