Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході

Президент розповів про внесок України в безпеку Затоки
Президент України Володимир Зеленський виступив на Саміті лідерів Об’єднаних експедиційних сил. За його словами, внесок України в безпеку на Близькому Сході та в регіон Перської Затоки також стане справжнім внеском у світову безпеку, інформує «Главком».

Промова з'явилася у його Telegram-каналі. Енергетична безпека і вартість життя, особливо у Європі, як пояснив глава держави, залежить від нафти, газу та інших ресурсів, а також від стабільних світових ринків.

Зеленський підкреслив, що внесок України в безпеку Затоки – це внесок у світову стабільність. Від нафти та газу цього регіону залежить вартість життя в кожній європейській домівці, тому захист цих ресурсів є спільним пріоритетом.

Президент ініціював тіснішу співпрацю між Україною та країнами Об’єднаних експедиційних сил для створення нової архітектури безпеки, яка здатна протистояти сучасним загрозам у всіх стихіях.

«Переконаний, що нам у Європі потрібно налагодити тіснішу співпрацю між Україною, країнами Об’єднаних експедиційних сил і всіма європейськими державами, щоб забезпечити реальний захист на землі, у повітрі й на морі. Ключовими є не лише виробництво нової зброї, особливо дронів, не лише технології, а й реальний досвід використання та інтеграції їх із радарами, авіацією та іншими системами протиповітряної оборони», – сказав глава держави. 

Також український президент подякував за статус розширеного партнера, який Україна отримала в Осло.

«Цей статус уже відкриває можливості для практичної співпраці, наприклад для участі в навчаннях TARASSIS. Ми готові рухатися вперед, залучаючи наш досвід і наші можливості, щоб зробити спільноту іще сильнішою. І наша мета проста й чітка – Україна готова стати повноправним членом Об’єднаних експедиційних сил», – сказав Володимир Зеленський. 

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у інтерв’ю агентству Reuters озвучив цифри можливих втрат російської армії. За словами глави держави, заради захоплення територій Донецької та Луганської областей Кремль готовий пожертвувати життями сотень тисяч своїх громадян.

Також Володимир Зеленський заявив про пряму розвідувальну підтримку Ірану з боку Росії. За словами президента, Україна має докази від власних спецслужб про те, що Москва активно надає розвідувальну допомогу Тегерану. При цьому Кремль намагається нав'язати Вашингтону цинічний обмін.

Президент також заявив, що Україна відповість на кожен напад Росії. В інтерв'ю агентству Reuters він зазначив, що в умовах ослаблення глобального санкційного тиску Київ змушений застосовувати власні методи впливу на агресора. Глава держави визнав, що міжнародний тиск на Росію поступово зменшується, а в санкційній політиці партнерів спостерігаються тривожні зміни. Проте Україна має альтернативу – власні далекобійні засоби ураження, які стають ефективною відповіддю на терор.

