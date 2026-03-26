Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході

Зеленський закликав лідерів країн до створення спільного оборонного щита

Президент України Володимир Зеленський виступив на Саміті лідерів Об’єднаних експедиційних сил. За його словами, внесок України в безпеку на Близькому Сході та в регіон Перської Затоки також стане справжнім внеском у світову безпеку, інформує «Главком».

Промова з'явилася у його Telegram-каналі. Енергетична безпека і вартість життя, особливо у Європі, як пояснив глава держави, залежить від нафти, газу та інших ресурсів, а також від стабільних світових ринків.

Зеленський підкреслив, що внесок України в безпеку Затоки – це внесок у світову стабільність. Від нафти та газу цього регіону залежить вартість життя в кожній європейській домівці, тому захист цих ресурсів є спільним пріоритетом.

Президент ініціював тіснішу співпрацю між Україною та країнами Об’єднаних експедиційних сил для створення нової архітектури безпеки, яка здатна протистояти сучасним загрозам у всіх стихіях.

«Переконаний, що нам у Європі потрібно налагодити тіснішу співпрацю між Україною, країнами Об’єднаних експедиційних сил і всіма європейськими державами, щоб забезпечити реальний захист на землі, у повітрі й на морі. Ключовими є не лише виробництво нової зброї, особливо дронів, не лише технології, а й реальний досвід використання та інтеграції їх із радарами, авіацією та іншими системами протиповітряної оборони», – сказав глава держави.

Також український президент подякував за статус розширеного партнера, який Україна отримала в Осло.

«Цей статус уже відкриває можливості для практичної співпраці, наприклад для участі в навчаннях TARASSIS. Ми готові рухатися вперед, залучаючи наш досвід і наші можливості, щоб зробити спільноту іще сильнішою. І наша мета проста й чітка – Україна готова стати повноправним членом Об’єднаних експедиційних сил», – сказав Володимир Зеленський.

