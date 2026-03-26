Збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Швеції

Ілля Забарний виведе «синьо-жовтих» на поле з капітанською пов'язкою

Тренерський штаб визначив основу на поєдинок плейоф відбору до Мундіалю

Керманич національної команди України Сергій Ребров обрав одинадцятку футболістів на півфінал плейоф кваліфікації до Чемпіонату світу 2026 року проти збірної Швеції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УАФ.

Матч Україна – Швеція відбудеться 26 березня 2026 року в іспанській Валенсії. Поєдинок прийме арена «Сьюдад де Валенсія». Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:45.

Стартовий склад збірної України на матч проти Швеції

На скандинавів штаб Реброва виставив найсильніших із доступних виконавців. Компанію Іллі Забарному з французького ПСЖ склав Валерій Бондар («Шахтар»). Натомість на вістрі атаки вийде форвард іспанської «Жирони» Владислав Ванат.

Із флангів атакуватимуть одноклубник останнього Віктор Циганков і вінгер турецького «Трабзонспора» Олександр Зубков. У центрі поля з'явиться трикутник у складі Івана Калюжного з харківського «Металіста 1925», хавбек англійського «Брентфорда» Єгора Ярмолюка та Георгія Судакова («Бенфіка»).

Повний стартовий склад збірної України: Трубін – Тимчик, Забарний, Бондар, Миколенко – Калюжний, Ярмолюк, Судаков – Циганков, Зубков – Ванат.

Нова виїзна форма збірної України

Новий дизайн комплекту натхненний українською геральдикою. Зокрема, еволюцією національного герба – від тризуба часів князя Володимира до сучасного варіанту. Окрім того, на форму після понад трьох десятиліть паузи повернувся adidas Originals Trefoil – легендарний «трилисник» німецького виробника.

Футболка отримала насичений синій колір із геометричним візерунком на грудях і плечах. Новий комплект adidas створив у рамках міжнародного футбольного сезону. Форма «синьо-жовтих» – частина глобального запуску виїзних комплектів німецького виробника.

Календар збірної України в плейоф кваліфікації до ЧС-2026

Півфінал мінітурніру запланований на 26 березня. Національна команда України в іспанській Валенсії прийме збірну Швеції. Переможець протистояння вийде у фінал.

Там 31 березня суперником буде сильніший у поєдинку збірних Польщі та Албанії. Переможець мінітурніру чотирьох команд поїде на Мундіаль до США, Канади та Мексики.

