Збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Швеції

Антон Федорців
Ілля Забарний виведе «синьо-жовтих» на поле з капітанською пов'язкою
фото: УАФ

Тренерський штаб визначив основу на поєдинок плейоф відбору до Мундіалю

Керманич національної команди України Сергій Ребров обрав одинадцятку футболістів на півфінал плейоф кваліфікації до Чемпіонату світу 2026 року проти збірної Швеції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УАФ.

Матч Україна – Швеція відбудеться 26 березня 2026 року в іспанській Валенсії. Поєдинок прийме арена «Сьюдад де Валенсія». Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:45.

Стартовий склад збірної України на матч проти Швеції

На скандинавів штаб Реброва виставив найсильніших із доступних виконавців. Компанію Іллі Забарному з французького ПСЖ склав Валерій Бондар («Шахтар»). Натомість на вістрі атаки вийде форвард іспанської «Жирони» Владислав Ванат.

Із флангів атакуватимуть одноклубник останнього Віктор Циганков і вінгер турецького «Трабзонспора» Олександр Зубков. У центрі поля з'явиться трикутник у складі Івана Калюжного з харківського «Металіста 1925», хавбек англійського «Брентфорда» Єгора Ярмолюка та Георгія Судакова («Бенфіка»).

Повний стартовий склад збірної України: Трубін – Тимчик, Забарний, Бондар, Миколенко – Калюжний, Ярмолюк, Судаков – Циганков, Зубков – Ванат.

Збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Швеції фото 1

Нова виїзна форма збірної України

Новий дизайн комплекту натхненний українською геральдикою. Зокрема, еволюцією національного герба – від тризуба часів князя Володимира до сучасного варіанту. Окрім того, на форму після понад трьох десятиліть паузи повернувся adidas Originals Trefoil – легендарний «трилисник» німецького виробника.

Футболка отримала насичений синій колір із геометричним візерунком на грудях і плечах. Новий комплект adidas створив у рамках міжнародного футбольного сезону. Форма «синьо-жовтих» – частина глобального запуску виїзних комплектів німецького виробника.

Календар збірної України в плейоф кваліфікації до ЧС-2026

Півфінал мінітурніру запланований на 26 березня. Національна команда України в іспанській Валенсії прийме збірну Швеції. Переможець протистояння вийде у фінал.

Там 31 березня суперником буде сильніший у поєдинку збірних Польщі та Албанії. Переможець мінітурніру чотирьох команд поїде на Мундіаль до США, Канади та Мексики.

Нагадаємо, збірна України отримала календар матчів у новому сезоні Ліги націй. «Синьо-жовті» розпочнуть турнір виїзним поєдинком проти національної команди Угорщини. Матч запланований на 25 вересня.

Раніше відбулося жеребкування Ліги націй сезону 2026/27. Україна потрапила до групи B2. Там її суперниками будуть збірні Угорщини, Грузії та Північної Ірландії. Переможець квартету підніметься в Дивізіон A.

Збірна Швеції ще не перемагала українців на офіційному рівні
Матч Україна – Швеція. Англійський маг і «Три корони»: досьє на суперників нашої збірної чемпіонат світу
Сьогодні, 12:31
До шведської збірної викликали майже три десятки гравців
Без Ісака, та з Йокересом: Швеція показала склад на матч проти збірної України
18 березня, 14:10
Едуард Сарапій (на передньому плані) готуватиметься до шведської збірної
Оборонець «Полісся» замінить легіонера в збірній України
19 березня, 10:05
«Синьо-жовті» в домашній формі
Збірна України отримала нову виїзну форму з культовим логотипом
20 березня, 11:46
Володимир Шаран повернувся до роботи на рівні УПЛ
Експівзахисник збірної України втретє очолив віцечемпіона Прем'єр-ліги
23 березня, 15:30
Жуан Піньєйру раніше фіксував успіх «синьо-жовтих»
Португальський арбітр розсудить матч збірної України проти Швеції
24 березня, 17:55
Роман Яремчук (ліворуч) близький до повноцінного трансферу в Лігу 1
Багаторазовий чемпіон Франції вирішив викупити зірку збірної України – ЗМІ
Вчора, 10:21
Ігор Бєланов, Андрій Шевченко та Олег Блохін гарно посиділи
Легенди українського футболу взяли участь в яскравій фотосесії
Вчора, 12:55
Сергій Ребров розраховує навіть на дебютантів
Ребров оголосив заявку збірної України на матч проти Швеції
Сьогодні, 09:15

Новини

Швеція оприлюднила основний склад на матч проти збірної України
Сьогодні, 20:54
Збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Швеції
Сьогодні, 20:22
Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
Сьогодні, 14:17
Підпільний ботокс у підсобці. Українки отримали покарання у Франції
Сьогодні, 11:07
В Україні подешевшав основний продукт з борщового набору: яка ціна нині
Сьогодні, 07:59
В Україні місцями дощитиме: погода на 26 березня
Сьогодні, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
