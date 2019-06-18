Чубаров застеріг Зеленського щодо «великої гри» Франції і Німеччини



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рефат Чубаров

Голова Меджлісу заявив, що Зеленський має із великою обережністю ставитися до того, що пропонує Україні Захід

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що Франція і Німеччина, як два майстра, думають, що зараз візьмуть молодого президента України Володимира Зеленського і будуть чітко формувати йому ту позицію, яку вони хочуть.

Це Чубаров заявив на телеканалі ZIK.

Він прогнозує, що зважаючи на заяву президента Франції Еммануеля Макрона, зараз, протягом двох днів візитів президента України Володимира Зеленського у Парижі та Берліні, європейські лідери намагатимуться сформувати таку українську позицію щодо Росії, яка буде влаштовувати дві провідні держави ЄС – Францію та Німеччину.

«Я обурений тим, що головна мотивація для Макрона, чому Росія має бути поновлена в ПАРЄ, у тому, що громадяни Росія, мовляв, не можуть бути відлучені від європейського права. А як же тоді українські громадяни, як же сотні тисяч кримських татар, а сім’ї більш як 14 тисяч вбитих громадян України внаслідок російського агресії? Розумієте, яке відбувається протиставлення – інтереси російських громадян – крани-агресора, а натомість жодного слова ні про Крим, ні про українців!» – наголосив Чубаров.

Відтак лідер кримськотатарського народу впевнений, що президент України має із великою обережністю ставитися до того, що пропонує Україні Захід, а також до висловлювань європейських лідерів.

«Я думаю, що зараз почалася велика гра, і президенту Зеленському, як і всьому українському народу, треба бути дуже уважними щодо того, що нам пропонує Захід. Франція і Німеччина, як два майстра, думають, що зараз візьмуть молодого президента України і будуть чітко формувати йому ту позицію, яку вони хочуть. Але є народ – українці та кримські татари, і ми не дозволимо цього зробити», – запевнив Чубаров.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив про прогрес у мінському процесі.

Як повідомляв «Главком», президент України Володимир Зеленський 17-18 червня відвідує з офіційними візитами Францію і Німеччину.

17 червня президент відвідав стартап-інкубатор Station F у Парижі.

Тим часом перша леді України Олена Зеленська зустрілася з дружиною президента Франції Бріжит Макрон.