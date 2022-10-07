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Кулеба розповів історію бійця, який поїхав боронити Україну з Африки 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Кулеба розповів історію бійця, який поїхав боронити Україну з Африки 
У Гані лишилася родина українця, поки він воює за батьківщину 
фото: Дмитро Кулеба/ Facebook

«Путін ніколи не переможе Україну, тому що Україна має такі історії» 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба з робочим візитом побував у Гані. Там він зустрівся із родиною українця Павла, який зараз на фронті боронить рідну землю.  Тим часом в Африці, де мешкав Павло, його чекає родина: дружина Мона та донька Еліанора.  

«Мона – ганійка. Еліанора – її чудова донька. Чоловік Мони – Павло, українець. Родина давно жила в Гані, вела успішний бізнес, але коли почалася війна, Павло поїхав з Гани прямо на фронт. Він і зараз боронить Україну від російської агресії. З Моною та Еліанорою спілкується регулярно. Але час від часу Павло зникає з месенджерів на декілька годин і це найважчі моменти для Мони і Еліанори», – повідомив Кулеба.

Міністр розповів: Павло шукав можливість передати донці подарунки.  

«І я мав за честь зробити це особисто. Побажав Моні та Еліанорі, щоб їх коханий і тато завжди був на зв’язку і повернувся до них здоровий та з перемогою... Коли людина їде з далекої Африки, щоб захищати свою Батьківщину, коли в усіх африканських країнах, які я наразі відвідав, щиро захоплюються Україною та українцями навіть ті, хто не має достатньо сили говорити це вголос, то ми непереможні. Бо ми круті», – розповів міністр МЗС. 

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Теги: бізнес війна дружина міністр путін Україна фронт чоловік

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