Контрнаступ ЗСУ: Банкова повідомила, скільки території деокуповано на півдні

У селах Воронцівка і Високопілля відновлюють роботу трансформаторів

Збройні сили України деокупували вже понад 2 тис. кв. км території в Херсонській області. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

«Що стосується нашої Херсонської області. Станом на сьогодні, з початку війни, Збройні Сили України деокупували понад 2 тисячі 400 квадратних кілометрів української землі на півдні. У Херсонському районі деокуповано шість населених пунктів, у Бериславському - 61. У цьому ж районі вже проведені стабілізаційні заходи в 19 населених пунктах. Також проводиться евакуація населення», – сказав він в ході брифінгу.

Представник Офісу президента уточнив, що в селах Воронцівка і Високопілля відновлюють роботу трансформаторів. У селах Золота Балка та Гаврилівка Бериславського району проведено роботи з відновлення мобільного покриття. Також найближчим часом його повинні відновити в Новоолександрівці і Давидовому Броді.

Нагадаємо, ЗСУ звільнили ще одне село на Харківщині.