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Гайдай розповів про успіхи ЗСУ на Луганщині

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Гайдай розповів про успіхи ЗСУ на Луганщині
Наші захисники продовжують контрнаступ 
фото з відкритих джерел

Звільнено вже сім населених пунктів 

На Луганщині українські захисники продовжують витісняти загарбників із наших міст і сіл. Як розповів очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у вечірньому телеефірі 7 жовтня, деокупація області триває, вже сім населених пунктів під контролем України.  

Однак місцева влада просить не поспішати називати назви цих міст і сіл, щоб не ставити під загрозу мешканців, яких можуть обстрілювати вороги. Відомо тільки, що звільнене село Греківка.  

Про звільнення Греківки стало відомо 6 жовтня. Українські військові деокупували село Греківка на Сватівському напрямку в Луганській області і за словами Гайдая, військові виклалаи в мережу фото звідти.

Нагадаємо, 5 жовтня Гайдай повідомив, що Збройні сили України почали активну деокупацію Луганської області. 

Також відомо, що російські окупанти розпочали підготовку до оборони захопленої Кремінної на Луганщині. Там спостерігається велика кількість ворожих солдатів та масові мінування території навколо міста. 

До слова, 7 жовтня стало відомо, що село Подоли в Харківській області перейшло під контроль ЗСУ. 

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Теги: влада деокупація Луганщина контрнаступ Сергій Гайдай

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