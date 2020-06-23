Кулеба розповів, про що говоритиме на зустрічі з Сіярто



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Дмитро Кулеба і Петер Сіятро мають зустрітися 25 червня у Києві

На засіданні міжурядової комісії сторони обговорять співпрацю українських та угорських компаній, збільшення обсягів двосторонніх інвестицій, сприяння зміцненню позицій на ринках обох країн, - голова МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що на зустрічі з головою зовнішньополітичного відомства Угорщини Петером Сіятро говоритимуть розвиток торгівлі та інвестицій між Україною та Угорщиною, що дозволить пом’якшити негативні економічні наслідки коронавірусної кризи для громадян.

Про це дипломат заявив у коментарі Укрінформу щодо запланованого на 25 червня у Києві засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва.

«Крім того, добросусідські відносини України та Угорщини стратегічно важливі для наших країн і всього регіону Центральної Європи», - акцентував дипломат.

Кулеба поінформував, що на засіданні міжурядової комісії сторони обговорять конкретні можливості співпраці українських та угорських компаній, збільшення обсягів двосторонніх інвестицій, сприяння зміцненню позицій на ринках обох країн.

«Йдеться про співпрацю в сферах транспорту, прикордонної та транскордонної інфраструктури, сільському господарстві, енергетиці, охороні навколишнього середовища та інших сферах», - поінформував міністр.

Як повідомлялося, у Міністерстві закордонних справ України очікують на візит до Києва цього тижня глави зовнішньополітичного відомства Угорщини Петера Сіярто. Перед цим Сіярто планує відвідати парад Путіна у Москві.

Також нещодавно Угорщина назвала умову розблокування засідань Ради Україна-НАТО.

Між іншим, у березні Угорщина заявила, що й надалі блокуватиме засідання Україна-НАТО. Таким чином Будапешт намагається тиснути на Київ, посилаючись на «захист прав національних меншин».