Глава МЗС Угорщини цього тижня збирається відвідати Київ
Перед цим Сіярто планує погостити у Путіна на параді у Москві
У Міністерстві закордонних справ України очікують на візит до Києва цього тижня глави зовнішньополітичного відомства Угорщини Петера Сіярто.
Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, коментуючи анонсовану росЗМІ участь Сіярто в параді Перемоги у Москві.
«Якщо проаналізувати політику Угорщини у відносинах з Росією, то діалог цих країн не припинявся. Звичайно, це право офіційного Будапешта вирішувати, з ким який рівень контактів підтримувати. Але ми розраховуємо на збалансований підхід. Більше того, ми сподіваємося, що Петер Сійярто приїде в Україну, і ми будемо бачити його у Києві наступного тижня (інтерв’ю записувалося 19 червня – ред.), тож балансу буде дотримано», - сказав Боднар.
Між іншим, у березні Угорщина заявила, що й надалі блокуватиме засідання Україна-НАТО. Таким чином Будапешт намагається тиснути на Київ, посилаючись на «захист прав національних меншин».
До відома, 14 листопада 2019 року року міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що «українці не є партнерами»: Будапешт вимагає створення угорського анклаву з центром у Берегові.
Нагадаємо, Угорщина пред’являє претензії до України через два закони, що були прийняті у 2017 (Закон про освіту) і 2019 (Закон про функіонування української мови як державної) роках. У Будапешті вважають, що обидва документи порушують право на використання мови національними меншинами. Ще два роки тому міністр закордонних справ Угорщини Петер Сиятро заявив, що уряд Угорщини вирішив блокувати всі подальші рішення Європейського союзу, спрямовані на зближення ЄС з Україною.
Наприкінці жовтня 2019 року Угорщина наклала вето на спільну заяву послів НАТО стосовно України і у листопаді голова комітету парламенту Угорщини з питань національної єдності Янош Бенцик заявив, що Угорщина і надалі послідовно блокуватиме зближення України із Північноатлантичним альянсом та ЄС.