Глава МЗС Угорщини цього тижня збирається відвідати Київ



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Петер Сійярто приїде в Україну

Перед цим Сіярто планує погостити у Путіна на параді у Москві

У Міністерстві закордонних справ України очікують на візит до Києва цього тижня глави зовнішньополітичного відомства Угорщини Петера Сіярто.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, коментуючи анонсовану росЗМІ участь Сіярто в параді Перемоги у Москві.

«Якщо проаналізувати політику Угорщини у відносинах з Росією, то діалог цих країн не припинявся. Звичайно, це право офіційного Будапешта вирішувати, з ким який рівень контактів підтримувати. Але ми розраховуємо на збалансований підхід. Більше того, ми сподіваємося, що Петер Сійярто приїде в Україну, і ми будемо бачити його у Києві наступного тижня (інтерв’ю записувалося 19 червня – ред.), тож балансу буде дотримано», - сказав Боднар.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 29 травня відвідав з робочим візитом Угорщин у, де зустрівся з угорським колегою Петером Сіярто.

Наприкінці жовтня 2019 року Угорщина наклала вето на спільну заяву послів НАТО стосовно України і у листопаді голова комітету парламенту Угорщини з питань національної єдності Янош Бенцик заявив, що Угорщина і надалі послідовно блокуватиме зближення України із Північноатлантичним альянсом та ЄС.