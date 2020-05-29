Угорщина назвала умову розблокування засідань Ради Україна-НАТО



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Петер Сійярто: Будапешт чекає на вирішення питань мови та освіти угорської нацменшини Фото: facebook com / szijjarto peter official

Будапешт скасує блокування засідань Ради Україна-НАТО, щойно угорська громада на Закарпатті зможе підтвердити вирішення мовних та освітніх питань

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто назвав умову для припинення блокування засідань Ради України-НАТО. Будапешт чекає на вирішення питань мови та освіти угорської нацменшини.

Про це йшлося під час зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Будапешті.

За словами Сійярто, зараз у двосторонніх відносинах між країнами існують проблемні питання, які оцінюються кожною стороною по-різному, зокрема це мовні та освітні права угорської національної меншини.

Він зазначив, що Будапешт скасує блокування засідань Ради Україна-НАТО, щойно угорська громада на Закарпатті зможе підтвердити вирішення мовних та освітніх питань.

Як раніше на брифінгу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, Україна розраховує на відновлення повноцінної підтримки з боку Угорщини в НАТО. «Я хочу наголосити, що немає жодних об'єктивних підстав для того, щоб між Україною та Угорщиною існували будь-які суттєві істотні проблеми. Ми маємо перегорнути цю сторінку, ми маємо знайти всі рішення, які вигідні нашим країнам, і надалі підтримувати одне одного в усіх можливих форматах. Ми розраховуємо на те, що буде відновлена повноцінна підтримка Угорщиною України в НАТО», - сказав Кулеба.

Очільник українського зовнішньополітичного відомства додав, що Угорщина також може завжди розраховувати на підтримку її ініціатив у Центральній Європі з боку України, оскільки наша держава теж належить до великої сім’ї центральноєвропейських держав.

«Ми налаштовані працювати на позитивний результат, коли обидві наші країни виграватимуть від співробітництва, а не програватимуть від конфронтації», - акцентував міністр.

Раніше на цьому брифінгу міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що спільні українсько-угорські комісії з питань економіки, захисту нацменшин та освіти в червні займуться напрацюванням проєктів рішень для вирішення розбіжностей країн у позиції щодо мови освіти угорської нацменшини в Україні.

Як повідомлялось, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перебуває в Угорщині з першим невіртуальним візитом з часу запровадження обмежувальних заходів з протидії пандемії коронавірусу Covid-19.

Між іншим, у березні Угорщина заявила, що й надалі блокуватиме засідання Україна-НАТО. Таким чином Будапешт намагається тиснути на Київ, посилаючись на «захист прав національних меншин».

До відома, 14 листопада 2019 року року міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що «українці не є партнерами»: Будапешт вимагає створення угорського анклаву з центром у Берегові.

Нагадаємо, Угорщина пред’являє претензії до України через два закони, що були прийняті у 2017 (Закон про освіту) і 2019 (Закон про функіонування української мови як державної) роках. У Будапешті вважають, що обидва документи порушують право на використання мови національними меншинами. Ще два роки тому міністр закордонних справ Угорщини Петер Сиятро заявив, що уряд Угорщини вирішив блокувати всі подальші рішення Європейського союзу, спрямовані на зближення ЄС з Україною.

Наприкінці жовтня 2019 року Угорщина наклала вето на спільну заяву послів НАТО стосовно України і у листопаді голова комітету парламенту Угорщини з питань національної єдності Янош Бенцик заявив, що Угорщина і надалі послідовно блокуватиме зближення України із Північноатлантичним альянсом та ЄС.

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