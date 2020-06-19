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    Новини

    Угорщина відновила автобусний рух до України

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    Прикордонники роз'яснили умови відвідування Угорщини&nbsp; - Угорщина відновила автобусний рух до України
    Прикордонники роз'яснили умови відвідування Угорщини 

    На карантин в Угорщині не відправляють громадян України, які в’їжджають у 30-кілометрову зону

    Угорська сторона повідомила про відновлення пропуску через кордон пасажирських автобусів, не вимагаючи при цьому українцям і своїм співвітчизникам проходити карантин.

    Про це інформує Держприкордонслужба.

    «Для громадян України, які планують відвідати Угорщину, інформуємо: на карантин не відправляють громадян України, які в’їжджають у 30-кілометрову зону. Від таких осіб не потребують додаткових підтверджуючих документів для в’їзду, але вони мають залишити територію Угорщини протягом 24 годин», - йдеться у повідомленні.

    При цьому, в’їзд на територію Угорщини з метою транзитного проїзду дозволяється цілодобово за наявності в особи документа про постійне місце поживання, дозволу на перебування, посвідки на проживання, візи на тривале працевлаштування або іншого документа, що підтверджує право на тривале перебування у країні призначення, виданого офіційним органом цієї країни. До того ж, особа має надати згоду на перевірку на наявність коронавірусу та не мати ознак підозри на інфекцію, зазначають прикордонники.

    У відомстві наголосили, що українські прикордонники готові здійснювати пропуск автобусів в автомобільних пунктах пропуску, які займаються пасажирськими перевезеннями з країнами ЄС, але для відкриття сполучення треба дочекатися рішення суміжної сторони.

    Вже курсують автобуси до Польщі.

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