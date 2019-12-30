  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Лікарі у Феофанії розповіли про стан звільнених бранців

    • Розсилка
    Практично у всіх є посттравматичний стресовий розлад і загострилися хронічні захворювання, які в них були, - лікар - Лікарі у Феофанії розповіли про стан звільнених бранців
    Практично у всіх є посттравматичний стресовий розлад і загострилися хронічні захворювання, які в них були, - лікар

    У Феофанії на сьогодні перебуває 64 людини

    Звільнені з ОРДЛО у рамках обміну військовослужбовці пройшли основні обстеження в клінічній лікарні «Феофанія».

    Про це розповіли під час брифінгу лікарі клінічної лікарні «Феофанія», що транслював, зокрема, 5-й канал.

    За їх словами, більшість пацієнтів із 64 - людей, визволених у неділю з полону РФ, залишатиметься в лікарні на Новий рік і протягом Різдвяних свят.

    Заступник головного лікаря Андрій Строкань запевнив, що у критично важкому стані пацієнтів нема.

    «Три чверті вказаних пацієнтів потребують стоматологічної допомоги. Деякі пацієнти потребуватимуть планових операцій, але вже після дообстеження. Практично у всіх є посттравматичний стресовий розлад і загострилися хронічні захворювання, які в них були», - повідомив лікар.

    Як повідомили у Міноборони, доступ до звільнених з полону військовослужбовців поки обмежений.

    Нагадаємо, у неділю, 29 грудня, відбувся обмін між Україною і Росією полоненими на КПВВ «Майорське» Донецької області.

    В Україну повернули 76 осіб. Україна видала 127 утримуваних осіб, при цьому готова була видати 141 особу, але 14 осіб відмовилися повертатися на територію ОРДЛО.

    Міноборони лікар КПВВ ОРДЛО військові обмін полоненими Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ