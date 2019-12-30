Лікарі у Феофанії розповіли про стан звільнених бранців



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Практично у всіх є посттравматичний стресовий розлад і загострилися хронічні захворювання, які в них були, - лікар

У Феофанії на сьогодні перебуває 64 людини

Звільнені з ОРДЛО у рамках обміну військовослужбовці пройшли основні обстеження в клінічній лікарні «Феофанія».

Про це розповіли під час брифінгу лікарі клінічної лікарні «Феофанія», що транслював, зокрема, 5-й канал.

За їх словами, більшість пацієнтів із 64 - людей, визволених у неділю з полону РФ, залишатиметься в лікарні на Новий рік і протягом Різдвяних свят.

Заступник головного лікаря Андрій Строкань запевнив, що у критично важкому стані пацієнтів нема.

«Три чверті вказаних пацієнтів потребують стоматологічної допомоги. Деякі пацієнти потребуватимуть планових операцій, але вже після дообстеження. Практично у всіх є посттравматичний стресовий розлад і загострилися хронічні захворювання, які в них були», - повідомив лікар.

Як повідомили у Міноборони, доступ до звільнених з полону військовослужбовців поки обмежений.

Нагадаємо, у неділю, 29 грудня, відбувся обмін між Україною і Росією полоненими на КПВВ «Майорське» Донецької області.

В Україну повернули 76 осіб. Україна видала 127 утримуваних осіб, при цьому готова була видати 141 особу, але 14 осіб відмовилися повертатися на територію ОРДЛО.