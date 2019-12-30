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    Суспільство

    Доступ до звільнених з полону військовослужбовців поки обмежений - Міноборони

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    Доступ до звільнених з полону військовослужбовців поки обмежений - Міноборони

    У зв'язку з реабілітацією звільнених з полону військовослужбовців, та інформує, що наразі доступ до них надано лише родичам та медичному персоналу - пресслужба

    Міністерство оборони України просить представників громадськості та засобів масової інформації з розумінням поставитися до необхідності надання первинної допомоги та реабілітації звільнених з полону військовослужбовців, та інформує, що наразі доступ до них надано лише родичам та медичному персоналу. Про це йдеться на сайті відомства.

    У Міноборони наголосили, що лікування звільнених бійців потребує професійного підходу та спокою. «Військовий шпиталь повністю забезпечений усім необхідним для професійної допомоги пацієнтам», - йдеться у повідомленні.

    Також у Міноборони зазначили, що керівництво військової медичної установи знаходиться в постійній комунікації з бійцями та їх родичами, запезпечуючи усі необхідні їх потреби.

    «Вкотре звертаємося до журналістів, волонтерів та небайдужих громадян поважати право на лікування та не турбувати наших героїв і медперсонал, надавши можливість професійним військовим медикам робити свою роботу», - закликали у міністерстві.

    Нагадаємо, у неділю, 29 грудня, відбувся обмін між Україною і Росією полоненими на КПВВ «Майорське» Донецької області.

    В Україну повернули 76 осіб. Україна видала 127 утримуваних осіб, при цьому готова була видати 141 особу, але 14 осіб відмовилися повертатися на територію ОРДЛО.

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