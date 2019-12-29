До України повернули 76 українців. СБУ назвала прізвища звільнених бранців



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Завершився обмін між Україною і Росією полоненими на КПВВ «Майорське» Донецької області Фото Укрінформ

Обмін – підтвердження того, наскільки важливим для президента України є захист кожного українця – Баканов

Завершився обмін між Україною і Росією полоненими на КПВВ «Майорське» Донецької області.

Про це повідомляє Офіс Президента у Facebook.

«Взаємне звільнення утримуваних осіб завершилося. 76 наших – у безпеці на підконтрольній Україні території», – йдеться в повідомленні.

Стали відомі прізвища 76 звільнених полонених, котрих в ході обміну передали сьогодні Україні.

Їх перелік оприлюднила Служба безпеки України.

«У результаті обміну на Батьківщину повернулися, зокрема: 12 військовослужбовців (три з яких знаходились у місцях позбавлення волі на території ОРДЛО з 2015 року); 64 цивільних (сімнадцять з яких утримувались з 2015–2016 років)», – йдеться в повідомленні.

«Обмін – підтвердження того, наскільки важливим для президента України є захист кожного українця, який опинився у скрутних обставинах через російську агресію», – підкреслив голова СБУ Іван Баканов.

За його словами у таких питаннях не буває ідеальних конфігурацій. Це завжди спроба витиснути максимум із наявних можливостей. «Головне – нам вдалося досягнути результату», – наголосив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що 29 грудня відбудеться обмін утримуваними особами.

Як повідомлялося, винних у теракті в Харкові засудили на довічне та звільнили з-під варти в рамках обміну.

У п’ятницю також суд Одеси в рамках процедури обміну полоненими звільнив з-під варти 11 обвинувачених у вчиненні терактів.

Зазначимо, що у межах обміну полоненими суд Харкова звільнив підозрюваного у вбивстві трьох людей.

Також суд на Луганщині відпустив двох бойовиків «ЛНР» для обміну.

До слова, журналістам заборонили бути присутніми під час обміну полоненими.

Раніше стало відомо, що представники так званої »ЛНР» виїхали разом з утримуваними особами до пункту пропуску Майорськ, де запланований обмін з українською стороною.

Раніше український омбудсмен Людмила Денісова поінформувала, що, за попередніми даними, в рамках обміну утримуваними особами між Україною та ОРДЛО 29 грудня буде звільнено 80 українців.