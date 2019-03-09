Львівщина попрощалася з юним військовим, загиблим на Донбасі



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Богдану Слободі був 21 рік

Сьогодні Яворівщина попрощалася з 21-річним Богданом Слободою, який загинув у зоні ООС. Про це інформує Яворівська районна державна адміністрація.

Офіцер 128-ї гірсько-штурмової бригади, випускник Академії сухопутних військ Богдан Слобода у 2018 році пішов захищати Україну. Богдан Слобода був в родині єдиним сином, пише портал «Varta1».

Богдан Слобода народився 13 травня 1997 року. Навчався в Шклівській ЗОШ І-ІІІ ступеня.

В 2014 році пішов навчатися в Академію сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного. Після закінчення призваний за контрактом Яворівсько-Мостиським РВК в 128 гірсько-штурмову бригаду.

6 березня боєць отримав кульові поранення на території Донецької області.