Ляшко розповів, яким в Україні буде пляжний сезон-2020



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пляжний сезон відкриється за умови дотримання всіх норм безпеки

За прогнозами синоптиків, за два тижні погода в Україні має стабілізуватися, тож люди потягнуться на пляжі. Яким буде пляжний сезон в нашій країні в цьому році і наскільки безпечним, розповів заступник керівника міністерства охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі програми «Київ. Вголос» на радіо «Київ 98 FM».

«Міністерство охорони здоров'я дозволило відкрити пляжний сезон за умови дотримання всіх норм безпеки. І в першу чергу - соціальної дистанції. На пляжі групами можна буде відпочивати тільки родинам. Також рекомендується відвідувати тільки ті водойми, які перевірені з санітарної точки зору. Не слід забувати, що, крім коронавірусу, ще існують інші загрози. Наприклад, ряд збудників кишкових хвороб, такі як лептоспіроз, який може проникнути в організм людини через пошкодження шкіри», - сказав він.

Також Ляшко назвав дату 22 червня як можливу для скасування карантинних заходів в Україні. Але в будь-якому випадку тільки в залежності від того, як будуть розвиватися події, чи не буде спалаху інфікування.

Щодо маскового режиму Ляшко порадив населенню ще трохи потерпіти, але кілька разів підкреслив, що маски слід носити правильно.

Як повідомлялося, попри рішення Київської міської держадміністрації про відкриття пляжів з 1 червня, купальний сезон у столиці затримається. Позасмагати на пляжах кияни зможуть не раніше 7 червня.

Наразі комунальне підприємство «Плесо» готує пляжі до відкриття: встановлюють рятувальні вишки, проводиться обслуговування сантехнічного обладнання душових установок, питних фонтанчиків тощо.