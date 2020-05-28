У комунальників кипить робота на столичних пляжах (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На пляжах встановлять 24 рятувальних пости Фото: Плесо

На пляжах встановлюють рятувальні вишки, питні фонтанчики, душові

Рятувальники комунального підприємства «Плесо» встановили вишки для облаштування рятувальних постів на пляжах Києва. Усього таких постів у столиці буде 24.

Про це повідомляє пресслужба «Плесо».

«Підготовка до сезону проводиться з урахуванням вимог Правил охорони життя людей на водних об’єктах України, затверджених Наказом МВС України від 10.04.2017 р. № 301», - зазначили комунальники.

Крім того, на пляжах «Молодіжний» та «Венеція» (Дніпровський район Києва, острів Долобецький) ведеться підготовка до відкриття літнього сезону.

Співробітники КП «Плесо» проводять обслуговування сантехнічного обладнання душових установок, питних фонтанчиків тощо.

Як повідомлялося, попри рішення Київської міської держадміністрації про відкриття пляжів з 1 червня, купальний сезон у столиці затримається. Позасмагати на пляжах кияни зможуть не раніше 7 червня.