Матір Кольченка відвідала сина у російській колонії



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Останнє довгострокове побачення Кольченка відбулося в липні 2018 року

Мати засудженого активіста Олександра Кольченка Лариса протягом трьох діб перебувала в колонії в Копейську Челябінської області Росії

Незаконно засудженого у Росії українського політв'язня Олександра Кольченка у колонії відвідала мати

Мати засудженого кримського активіста Олександра Кольченка Лариса протягом трьох діб перебувала в колонії в Копейську Челябінської області Росії.

Про це в Facebook повідомила племінниця Кольченка Анастасія.

«10 червня мама Саші вийшла з колонії після довгострокового побачення, яке тривало три доби. Це їхня п'ята зустріч у неволі. Останнє довгострокове побачення відбулося в липні 2018 року. Саша почуває себе добре, як завжди, ні на що не скаржиться. Дуже чекав цієї зустрічі, щоб згадати смак домашньої їжі, приготовленої руками мами. Російські ЗМІ практично не читає, крім «Нової газети», з якої і нині вирізають і зафарбовують статті з «забороненою інформацією», – написала Анастасія.

За її словами, Олександр Кольченко, «як завжди, задає безліч питань про сім'ю, друзів, ситуацію в світі, а точніше про Україну та Крим».

«Коли потепліло, почав частіше ходити на прогулянки, грати в волейбол і просто ходити в спортзал. Разом з адвокатом збирається писати клопотання про зміну режиму утримання. Також передає всім привіт і просить писати листи!», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляла раніше правозахисниця, правила в російських в'язницях такі, що у зв'язку зі святковими днями відбувається посилення режиму. І всіх засуджених, які мають «тяжкі»статті, з профілактичною метою видаляють із зони в штрафний ізолятор.

Раніше адвокат повідомив, що Кольченко немає скарг до умов свого тримання в колонії, але має нездоровий вигляд.