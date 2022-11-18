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McDonald’s виграв суд у квіткаря, який використовує схожий торговельний знак

Віталій Тараненко
glavcom.ua
McDonald’s виграв суд у квіткаря, який використовує схожий торговельний знак
Суд постановив стягнути з громадянина 26,9 тис. грн витрат на користь американської компанії
фото з відкритих джерел

Американська компанія довела: з 1940 року володіє торговельними марками зі спільним словесним елементом Мс

Печерський районний суд Києва задовольнив позов «МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд» до киянина Євгена Леськіва і державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» та визнав недійсним свідоцтво України на знак для товарів і послуг. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення суду від 6 жовтня.

Всесвітньо відома компанія судилася з громадянином України через торговельний знак McFlower. 25 червня 2020 року Укрпатент зареєстрував цей торговельний знак за Євгеном Леськівим. Вказаний знак дозволено використовувати у підприємницькій діяльності, зокрема, компонуванні квітів, ландшафтному дизайні.

McDonald’s виграв суд у квіткаря, який використовує схожий торговельний знак фото 1
скріншот з сайту «Укрпатенту»

Однак McDonald’s розгледів у цьому порушення закону. Зокрема, на думку позивача, люди можуть сплутати McFlower із відомою в усьому світі серію торговельних марок (понад 80) зі спільним словесним елементом Mc («Мак»). Американська компанія додала: вона присутня у багатьох країнах, в Україні її торговельні марки зареєстровані у 1995 році. Тобто набагато раніше, аніж спірний торговельний знак.

Водночас киянин просив суд відмовити у позові. Пояснив, що не використовує торговельну марку McFlower у спорідненій з позивачем сфері. Цей бренд використовується виключно при продажі квітів та ніяким чином не може вводити покупців в оману, оскільки McDonald’s не є відомою компанією з продажу квітів та ніколи цим не займався.

Натомість аргументи суду зіграли на користь американської компанії. Як з’ясувала українська Феміда, елемент Мс безперервно використовується понад 80 років із моменту створення компанії McDonald’s у 1940 році по всьому світові, включаючи територію колишнього СРСР та України.

Крім цього, суд узяв до уваги висновок судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 21 грудня 2020 року. Згідно з нею, торговельна марка McFlower «є схожою настільки, що її можна сплутати  з належною «МакДональдз Інтернешенл Проперті Компані, Лтд» добре відомою торговельною маркою Mc».Також спірна торгова марка може ввести в оману людей щодо послуг, які надає компанія McDonald’s.

Окремо суд постановив стягнути з громадянина 26,9 тис. грн витрат на користь американської «МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд».

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Теги: суд Україна McDonald’s

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