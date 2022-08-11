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Відродження легенди: як соцмережі відреагували на повернення McDonald's (фото)

Дар‘я Липська
glavcom.ua
Відродження легенди: як соцмережі відреагували на повернення McDonald's (фото)
фото із соцмереж

McDonald's повертається в Україну, чому наші люди дуже раді

Новина від міністра закордонних справ Дмитра Кулеби про те, що мережа легендарних закладів фастфуду McDonald's повертається в Україну неабияк порадувала українців.

Міністр зазначає, що заклади харчування відкриються не по всій країні,  а лише в столиці та на західних областях. Однак, навіть такі обмеження не засмутили громадян України і традиційно в соцмережах люди почали жартувати на цю тему.

Звісно, не обійшлося без «повернули McDonald's, повернемо і Крим», а також люди зазначають, що повернення такого любого серцю Маку – це добрий знак.

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Нагадаємо, McDonald's припинив роботу в Україні через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Раніше в українському офісі McDonald's заявили, що інформація щодо планів про відкриття ресторанів у серпні не відповідає дійсності. У компанії справді є амбіції відновити роботу в окремих регіонах, проте конкретного рішення, планів та графіків відкриття немає. 

Також стало відомо, що McDonald’s ухвалив рішення про повний вихід з Росії й продасть свій бізнес в державі-агресорі після того, як у березні тимчасово зупинив роботу ресторанів. 

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Теги: Україна McDonald's

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