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Медіаексперт: Українці знайшли небезпечну заміну телевізору

Олександра Садова
glavcom.ua
Медіаексперт: Українці знайшли небезпечну заміну телевізору
фото з відкритих джерел

Оксана Романюк зауважила, що українці стали менше дивитися телебачення зокрема через Єдиний телемарафон

В Україні спостерігається тенденція до падіння уваги до телебачення. Натомість українці стали більше користуватися Telegram-каналами, аби отримувати оперативні новини. Виконавчий директор Інституту масової інформації Оксана Романюк в інтерв’ю «Главкому» пояснила, чому використання Telegram-каналів є небезпечним.

Медіаексперт пригадала дослідження «Інтерньюз-USAID», яке засвідчило значне падіння кількості телеглядачів – лише 35 % громадян України споживають новини переважно з телебачення. Ще минулого року ця цифра була на рівні 46-47%, а ще раніше – понад 50%.

Оксана Романюк зазначила, що тенденція до падіння уваги до телебачення спостерігається загалом у всьому світі, крім Росії. За її словами, наразі українці значно частіше використовують Telegram для отримання інформації.

«У нас вона посилилася через те, що у громадян було бажання отримувати оперативну інформацію і вони почали її отримувати з Telegram-каналів, перегляди яких виросли ледь не удвічі», – підкреслила медіаексперт.

Крім того, ще одним фактором падіння уваги до телевізора Оксана Романюк вважає Єдиний телемарафон.

«У нас суспільство все-таки мультикультурне, звикле до різних типів інформації, і цю потребу марафон все ж не задовольняє. Здається, вже навіть деякі чиновники починають казати, що він дещо себе вичерпав. Але при цьому на марафон закладені гроші у бюджеті, а на Суспільне мовлення, яке досить якісно передає інформацію, виділено лише 30% від потреби», – сказала вона.

Виконавчий директор Інституту масової інформації переконана, що така популярність Telegram-каналів несе дуже багато загроз для українського суспільства. На її думку, на найпопулярніших каналах є чимало маніпуляцій.

«Що і кого просуватимуть ці канали після війни? Я бачу зараз там «джинсу» Ахметова, різного роду політичну «джинсу», неперевірену інформацію, інформацію, вкрадену зі звичайних ЗМІ. Із цими ресурсами ми ще будемо мати багато головного білю. Громадянам зараз насамперед потрібно задовольнити потребу у безпеці, і Telegram цю потребу задовольняє бо показує, куди що летить, куди прилетіло, де чути якісь вибухи. І цим, на жаль, обумовлено те, що дуже широка аудиторія підсідає на цей гачок», – застерігає українців Оксана Романюк.

Вона додала: «Впливати на це ми не можемо, закон «Про медіа» жодним чином не стосується Telegram. Якщо Twitter та Facebook, за всієї своєї проблемності, розробили свої політики та вимоги до контенту, то тут ми маємо справу просто з якимось колодязем, куди все зливається».

Нагадаємо, шеф-редактор проєкту «Детектор медіа» Наталя Лігачова вважає, що Telegram може контролюватися російськими спецслужбами, що може нести небезпеку українським споживачам.

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Теги: телебачення Telegram

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