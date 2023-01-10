«Абсолютно закрита структура». Відома медіаекспертка закликала заборонити Telegram

Лігачова: ««Telegram – абсолютно закрита структура, яка контролюється російськими спецслужбами»

Telegram може контролюватися російськими спецслужбами, що може нести небезпеку українським споживачам. Цю думку у коментарі «Главкому» висловила шеф-редактор проєкту «Детектор медіа» Наталя Лігачова.

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«Telegram – абсолютно закрита структура, створена росіянином, яка на мій та багатьох експертів погляд, контролюється російськими спецслужбами. Це небезпечно і вважаю, що якби в Україні заборонили Telegram – це було б добре. Його треба видаляти і забороняти», – вважає медіаекспертка.

Лігачова підкреслила – на відміну від соцмереж Facebook чи YouTube які так, чи інакше регулюють свій контент, підтримують діалог із урядовими структурами своїх країн, та мають українські представництва, а у Telegram цього немає. Тим не менше, у Telegram останнім часом додалось українських прихильників, що є тривожним сигналом. Зростає кількість Telegram-каналів, зокрема і серед представників влади, які представлені на цій платформі як офіційно так і неофіційно.

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Вона не виключає, у майбутньому, розширення присутності проєкту «Детектор медіа» Telegram, адже розуміє його роль як для споживачів інформації, так і для тих, хто продукує новини. Втім, навіть якби Telegram заборонили – у цьому нічого страшного немає, завжди можна знайти інші канали комунікації.

Раніше повідомлялося, що на найпопулярніших Telegram-каналах дуже багато маніпуляцій. Українці дізнаються новини з різних джерел, у тому числі читаючи анонімні Telegram-канали і сумнівних експертів.