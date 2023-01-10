Головна Техно Телеком
search button user button menu button

«Абсолютно закрита структура». Відома медіаекспертка закликала заборонити Telegram

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Абсолютно закрита структура». Відома медіаекспертка закликала заборонити Telegram
фото ілюстративне

Лігачова: ««Telegram – абсолютно закрита структура, яка контролюється російськими спецслужбами»

Telegram може контролюватися російськими спецслужбами, що  може нести небезпеку українським споживачам. Цю думку у коментарі «Главкому» висловила шеф-редактор проєкту «Детектор медіа» Наталя Лігачова.

«Telegram – абсолютно закрита структура, створена росіянином, яка на мій та багатьох експертів погляд, контролюється російськими спецслужбами. Це небезпечно і вважаю, що якби в Україні заборонили Telegram – це було б добре. Його треба видаляти і забороняти», – вважає медіаекспертка. 

Лігачова підкреслила – на відміну від соцмереж Facebook чи YouTube які так, чи інакше регулюють свій контент, підтримують діалог із урядовими структурами своїх країн, та мають українські представництва, а у Telegram цього немає. Тим не менше, у Telegram останнім часом додалось українських прихильників, що є тривожним сигналом. Зростає кількість Telegram-каналів, зокрема і серед представників влади, які представлені на цій платформі як офіційно так і неофіційно.

Вона не виключає, у майбутньому, розширення присутності проєкту «Детектор медіа» Telegram, адже розуміє його роль як для споживачів інформації, так і для тих, хто продукує новини. Втім, навіть якби Telegram заборонили – у цьому нічого страшного немає, завжди можна знайти інші канали комунікації. 

Раніше повідомлялося, що на найпопулярніших Telegram-каналах дуже багато маніпуляцій. Українці дізнаються новини з різних джерел, у тому числі читаючи анонімні Telegram-канали і сумнівних експертів.

Читайте також: Кінець Єдиного марафону і заборона Telegram. Чого чекає медіаринок у 2023 році

 

Теги: українці Facebook Telegram YouTube

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Опитані «Главкомом» медіаексперти вважають, що Єдиний марафон втратив популярність у більшості глядачів
Кінець Єдиного марафону і заборона Telegram. Чого чекає медіаринок у 2023 році журналісти важливі
Вчора, 10:00
Якщо у вас є spektr_robot – блокуйте негайно
Рашисти збирають дані про українців за допомогою бота в Telegram
21 червня, 2022, 21:16
Запрацював спеціальний сервіс для перевірки чат-ботів
Як розпізнати фейкового чат-бота у Telegram
15 червня, 2022, 18:10

Телеком

«Абсолютно закрита структура». Відома медіаекспертка закликала заборонити Telegram
«Абсолютно закрита структура». Відома медіаекспертка закликала заборонити Telegram
Найбільший в історії соцмереж. У Twitter зафіксовано масовий злом
Найбільший в історії соцмереж. У Twitter зафіксовано масовий злом
У «Дії» знову з’явилася послуга, яку прибрали на початку війни
У «Дії» знову з’явилася послуга, яку прибрали на початку війни
Українці матимуть інтернет після відключення світла – Мінцифри
Українці матимуть інтернет після відключення світла – Мінцифри
В Україні з'явився бот для пошуку «Пунктів незламності»
В Україні з'явився бот для пошуку «Пунктів незламності»
Україна увійшла до п'ятірки найпопулярніших запитів Google у 2022 році
Україна увійшла до п'ятірки найпопулярніших запитів Google у 2022 році

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
10 січня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
12K
Польща змінює правила перебування для біженців з України
7443
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
7296
Чому після свят знову немає світла? Пояснення енергетиків
7144
Розпочався потужний бій за Соледар – Маляр
6999
Британська розвідка оцінила ймовірність захоплення РФ Бахмута

Новини

«Слуги» планують вигнати депутатів від ОПЗЖ з Ради. Але не всіх (список)
Сьогодні, 12:34
ЗСУ відбили атаку окупантів під Соледаром: свіжі дані Генштабу з фронту
Сьогодні, 06:50
Як росіяни помстилися за удар по Макіївці: аналіз основної пропаганди Кремля з початку року
Вчора, 18:27
Українська авіація завдала нищівних ударів по позиціях окупантів – Генштаб
Вчора, 06:54
Десятки обстрілів і 14 ворожих атак: Генштаб розповів про «перемир’я» окупантів
7 сiчня, 06:58
ДБР досі не закрило справу проти Порошенка за Томос, яку ініціював Портнов
6 сiчня, 13:00

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту