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Мендель зізналася, скільки заробляла на посаді речниці Зеленського

Надія Карбунар
glavcom.ua
Мендель зізналася, скільки заробляла на посаді речниці Зеленського
Мендель похвалилася, що її мемуари «Кожен із нас Президент» добре продаються на Заході
фото з відкритих джерел

Колишня прес секретарка президента зазначила, що зараз ніде офіційно не працює

Журналістка та колишня речниця президента України Юлія Мендель поскаржилася, що не може похвалитися гарним фінансовим становищем. Про це вона сказала в інтерв'ю журналістці Аліні Доротюк.

Мендель також розповіла, скільки заробляла на посаді прессекретарки Володимира Зеленського.

«На початку в мене було 15 тисяч, а вже наприкінці, коли йшла, то було 45. Тобто втричі (збільшилася сума зарплати, – ред). Були ще якісь премії окремо. Кілька місяців я отримувала більше», – каже Мендель.

Колишня речниця президента Зеленського зазначила, що зараз ніде офіційно не працює.

«Пишу статті в іноземні видання, у The Washington Post, я не найманий співробітник, я пишу свої колонки. Я працюю на себе. Я можу писати блоги в різні видання. Писала для Politico, Evening Standard», – зазначила Мендель.

Також вона похвалилася, що її мемуари «Кожен із нас Президент» добре продаються на Заході.

«Розкуповують, і це мене тішить. В мене контракт був. Є дивіденди. З цього контракту я давала на армію. На армію і на деякі гуманітарні потреби зі своєї особистої кишені я віддала 45 тисяч доларів. Сказати, що в мене зараз дуже добре фінансове становище, я не можу», – розповіла Мендель.

Нагадаємо, у червні 2019 року Юлія Мендель стала речницею президента Зеленського, вигравши конкурс на цю посаду, у якому брало участь приблизно 4 тисяч осіб.

30 квітня 2021 року у ЗМІ з'явилася інформація, що Мендель написала заяву про звільнення. 9 липня того ж року президент Зеленський підписав укази про звільнення Мендель і призначення на цю посаду Сергія Никифорова.

Раніше Юлія Мендель показала зруйнований російською ракетою будинок своїх бабусі та дідуся. Частина рідних ексречниці Зеленського опинилася на окупованих територіях. Під час звільнення Херсонщини Менедель вперше за 9 місяців війни побачила свою рідну тітку.

Теги: конкурс президент будинок Юлія Мендель звільнення

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