Торік кіт Степан, тепер Мендель: ексречниця Зеленського отримала нагороду в Каннах
Юлія Мендель отримала міжнародну блогерську премію World Influencers and Bloggers Awards
Ексречниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель отримала міжнародну блогерську премію World Influencers and Bloggers Awards. Церемонія відбулася в Каннах. Про це стало відомо з Instagram-сторінки Мендель.
Зі сцени журналістка та письменниця розповіла про війну в Україні і як ховалася від ворожих ракет.
«Минулої новорічної ночі я ховалася у ванній від російських масованих ракетних і безпілотних ударів по Україні. Я плакала. Я почувалася безсилою через нескінченність цих атак за останній рік», – розповіла Мендель.
Ексречниця Зеленського розповіла, що її мама і батько, а також тітка і дядько вісім місяців перебували в окупації.
«Моя мама відчувала, що як лікар вона має піклуватися про своїх пацієнтів – дітей, яким потрібна допомога. Вона лікувала дітей, поранених на війні, і дбала про тих, у кого не має батьків, але буквально жив у лікарні. Коли росіяни намагалися їх вивезти з України, вона була серед тих лікарів, які цього не допустили. Зараз у всіх українські документи. Моя мама, мій тато, мої тітка і дядько всі живі. Вони для мене ангели-охоронці», – сказала Мендель.
Водночас аналогічну нагороду цього року вручили й росіянці Марині Могілко, яка нібито живе у США. Щоправда веде блогерка YouTube-канали російською для аудиторії РФ.
Слід зазначити, що засновниця «Оскару для блогерів» – також українка. Марія-Гражина Чаплін від 2013 року живе в Монако. Міжнародний проєкт World Influencers and Bloggers Awards Марія-Гражина започаткувала 2018 року.
Минулого року, серед інших, нагороду отримав відомий блогер – Кіт Степан з Харкова. Вони разом з хазяйкою Анною з початком повномасштабного вторгнення РФ евакуювалися з району Північної Салтівки, який за час війни частково знищено. Потім вони перебували у Франції, а зараз повернулися до України.
Раніше колишня прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель на своїй сторінці в Інстаграм розмістила архівне фото з президентом. Журналістка написала, що цей знімок зробили під час їхньої першої зустрічі.
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