Торік кіт Степан, тепер Мендель: ексречниця Зеленського отримала нагороду в Каннах

Зі сцени журналістка та письменниця розповіла про війну в Україні і як ховалася від ворожих ракет

Юлія Мендель отримала міжнародну блогерську премію World Influencers and Bloggers Awards

Ексречниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель отримала міжнародну блогерську премію World Influencers and Bloggers Awards. Церемонія відбулася в Каннах. Про це стало відомо з Instagram-сторінки Мендель.

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Зі сцени журналістка та письменниця розповіла про війну в Україні і як ховалася від ворожих ракет.

«Минулої новорічної ночі я ховалася у ванній від російських масованих ракетних і безпілотних ударів по Україні. Я плакала. Я почувалася безсилою через нескінченність цих атак за останній рік», – розповіла Мендель.

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Ексречниця Зеленського розповіла, що її мама і батько, а також тітка і дядько вісім місяців перебували в окупації.

«Моя мама відчувала, що як лікар вона має піклуватися про своїх пацієнтів – дітей, яким потрібна допомога. Вона лікувала дітей, поранених на війні, і дбала про тих, у кого не має батьків, але буквально жив у лікарні. Коли росіяни намагалися їх вивезти з України, вона була серед тих лікарів, які цього не допустили. Зараз у всіх українські документи. Моя мама, мій тато, мої тітка і дядько всі живі. Вони для мене ангели-охоронці», – сказала Мендель.

Водночас аналогічну нагороду цього року вручили й росіянці Марині Могілко, яка нібито живе у США. Щоправда веде блогерка YouTube-канали російською для аудиторії РФ.

Слід зазначити, що засновниця «Оскару для блогерів» – також українка. Марія-Гражина Чаплін від 2013 року живе в Монако. Міжнародний проєкт World Influencers and Bloggers Awards Марія-Гражина започаткувала 2018 року.

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Минулого року, серед інших, нагороду отримав відомий блогер – Кіт Степан з Харкова. Вони разом з хазяйкою Анною з початком повномасштабного вторгнення РФ евакуювалися з району Північної Салтівки, який за час війни частково знищено. Потім вони перебували у Франції, а зараз повернулися до України.

Раніше колишня прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель на своїй сторінці в Інстаграм розмістила архівне фото з президентом. Журналістка написала, що цей знімок зробили під час їхньої першої зустрічі.