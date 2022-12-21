Михеїлу Саакашвілі – 55 років
Експрезидент Грузії перебуває у в’язниці вже 416 днів
21 грудня експрезидент Грузії Михеїл Саакашвілі святкує день народження. Після повернення до Грузії напередодні місцевих виборів 2021 року політик був заарештований 1 жовтня і досі перебуває в ув’язненні.
Михеїл Ніколозович Саакашві́лі народився 21 грудня 1967 року у Тбілісі, Грузія.
Освіту отримав на факультеті міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського Національного університету імені Тараса Шевченка, який закінчив у 1992 році.
Закінчив магістратуру 1994 року юридичний факультет Колумбійського університету Нью-Йорка, а згодом здобув докторський ступінь в Університеті Джорджа Вашингтона.
Реформи у Грузії за час президентства Саакашвілі:
- у сфері державного управління (перевагу надавали переважно молодим фахівцям, за час його правління в грузинському уряді було лише дві людини віком понад 40 років)
- в економіці (було суттєво зменшено кількість міністерств, державних служб і чиновників у громадському секторі, наслідком люстрації став суттєвий ріст зарплат у держслужбовців)
- у сфері охорони здоров’я та освіти (запроваджено систему зовнішніх екзаменів та скасування вступних іспитів до ВНЗ)
- боротьба з корупцією (радикально реформовані правоохоронні органи – у разі порушення закону та за корупційні дії поліцейських одразу звільняли)
- у сфері судочинства (з’явилася Незалежна вища рада юстиції, на вибір членів якої не мали впливу президент, парламент та уряд; дердава оплачувала суддям житло і пальне; 15 суддів були ув'язнені за порушення, а середній вік суддів внаслідок приходу молодих спеціалістів зменшився)
Серед звинувачень, які на батьківщині пред'явлені Саакашвілі, - перевищення повноважень і величезна розтраті бюджетних коштів.
Лікарі оцінюють нинішній стан Саакашвілі як важкий. За словами медиків, з часу арешту політик схуд на 42 кг, у нього також спостерігається погіршення когнітивних функцій, полінейропатія (захворювання нервової системи, що характеризується множинним ураженням периферійних нервів – «Главком»), слабкість та жар. Лікарі порадили звільнити його із в'язниці, де він перебуває, по суті, як політв'язень.
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