Михеїлу Саакашвілі – 55 років

У Грузії проти експрезидента Саакашвілі порушена низка кримінальних справ

Експрезидент Грузії перебуває у в’язниці вже 416 днів

21 грудня експрезидент Грузії Михеїл Саакашвілі святкує день народження. Після повернення до Грузії напередодні місцевих виборів 2021 року політик був заарештований 1 жовтня і досі перебуває в ув’язненні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Михеїл Ніколозович Саакашві́лі народився 21 грудня 1967 року у Тбілісі, Грузія.

Освіту отримав на факультеті міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського Національного університету імені Тараса Шевченка, який закінчив у 1992 році.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Закінчив магістратуру 1994 року юридичний факультет Колумбійського університету Нью-Йорка, а згодом здобув докторський ступінь в Університеті Джорджа Вашингтона.

У 2004-2013 роках Міхеіл Саакашвілі обіймав посаду президента Грузії два терміни поспіль. Незабаром після відставки з посади президента він залишив країну. У 2015-2016 роках Саакашвілі очолював Одеську облдержадміністрацію, а з червня 2020 року обіймав посаду голови Виконавчого комітету реформ України. Саакашвілі має українське громадянство. 1 жовтня 2021 року політик повернувся до Грузії, де його відразу арештували. Прокуратура Грузії порушила проти політика кримінальну справу за незаконний перетин кордону – на додачу до цілої низки кримінальних справ після відставки з посади президента.

Реформи у Грузії за час президентства Саакашвілі:

у сфері державного управління (перевагу надавали переважно молодим фахівцям, за час його правління в грузинському уряді було лише дві людини віком понад 40 років)

в економіці (було суттєво зменшено кількість міністерств, державних служб і чиновників у громадському секторі, наслідком люстрації став суттєвий ріст зарплат у держслужбовців)

у сфері охорони здоров’я та освіти (запроваджено систему зовнішніх екзаменів та скасування вступних іспитів до ВНЗ)

боротьба з корупцією (радикально реформовані правоохоронні органи – у разі порушення закону та за корупційні дії поліцейських одразу звільняли)

у сфері судочинства (з’явилася Незалежна вища рада юстиції, на вибір членів якої не мали впливу президент, парламент та уряд; дердава оплачувала суддям житло і пальне; 15 суддів були ув'язнені за порушення, а середній вік суддів внаслідок приходу молодих спеціалістів зменшився)

Серед звинувачень, які на батьківщині пред'явлені Саакашвілі, - перевищення повноважень і величезна розтраті бюджетних коштів.

Лікарі оцінюють нинішній стан Саакашвілі як важкий. За словами медиків, з часу арешту політик схуд на 42 кг, у нього також спостерігається погіршення когнітивних функцій, полінейропатія (захворювання нервової системи, що характеризується множинним ураженням периферійних нервів – «Главком»), слабкість та жар. Лікарі порадили звільнити його із в'язниці, де він перебуває, по суті, як політв'язень.