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МЗС прокоментувало закиди Грузії про «спецоперацію» України із Саакашвілі

Альона Боженко
glavcom.ua
МЗС прокоментувало закиди Грузії про «спецоперацію» України із Саакашвілі
У МЗС прокоментували закиди правлячої партії Грузії про «спецоперацію» України
фото ілюстративне

МЗС України «глибоко розчароване» тим, що «грузинська влада спекулює на темі війни в Україні, щоб досягти своїх вузьких внутрішньополітичних цілей»

Міністерство закордонних справ України наголошує на тому, що ніколи не втручалось і не планує втручатися у внутрішні справи Грузії. Про це повідомив речник відомства Олег Ніколенко, коментуючи заяву глави фракції «Грузинська мрія» Мамуки Мдінарадзе про повернення Міхеїла Саакашвілі.

«Які тільки інсинуації не поширюватимуть окремі грузинські політики, аби зняти із себе відповідальність за грубі порушення прав людини в Грузії. Україна ніколи не втручалася і не планує втручатися у внутрішні справи Грузії», – зазначив він.

У зовнішньополітичному відомстві також висловили «глибоке розчарування» тим, що «грузинська влада спекулює на темі війни в Україні, щоб досягти своїх вузьких внутрішньополітичних цілей».

«Поновлюємо заклик надати доступ до Міхеїла Саакашвілі Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Дмитру Лубінцю. Закликаємо також забезпечити українського громадянина належною медичною допомогою, а також задовільнити клопотання про відтермінування його покарання задля переведення до однієї із українських, західноєвропейських або американських клінік з метою подальшого лікування», – додав Ніколенко.

Нагадаємо, Зеленський закликав уряд Грузії ухвалити рішення, яке дозволить відправити ув'язненого експрезидента країни Михеїла Саакашвілі на лікування за кордон.

Мамука Мдінарадзе, який займає посаду керівника партії «Грузинська мрія», коментуючи заклик Володимира Зеленського проявити милосердя і направити колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі на лікування за кордон, заявив, що повернення експрезидента було «спецоперацією», щоб втягнути Тбілісі у війну.

Додамо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликає владу Грузії допустити його до експрезидента Грузії, голови Виконавчого комітету реформ України Михеїла Саакашвілі, який перебуває у медичному центрі «Вівамеді» у Тбілісі. 

Раніше телекомпанія Formula розповсюдила фотографії третього президента Грузії, зроблені у клініці «Вівамед», де він проходить лікування. На них політик виглядає схудлим та виснаженим. Зазначимо, що мати Саакашвілі Джулі Аласанія заявила, що її син на межі смерті. 

Також адвокат Саакашвілі заявив, що в організми експрезидента Грузії знайдено смертельну отруту.

Мати експрезидента заявила, що в організмі її сина виявили підвищений вміст важких металів: ртуті, барію, талію.

Згодом офіційно стало відомо, що у зразках волосся та нігтів ув’язненого експрезидента Грузії Михеїла Саакашвілі експерти виявили важкі метали та інші речовини, зокрема ртуть і миш'як, а також хвороби і залежність, пов’язані з неналежним лікуванням.

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Теги: Михайло Саакашвілі МЗС Грузія влада Україна партії

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