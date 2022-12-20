«Це знущання». Зеленський закликав Грузію відправити Саакашвілі на лікування

Президент закликав владу Грузії дозволити Саакашвілі лікуватися за кордоном

Президент України Володимир Зеленський закликав уряд Грузії ухвалити рішення, яке дозволить відправити ув'язненого експрезидента країни Михеїла Саакашвілі на лікування за кордон. Про це він повідомив під час відеозвернення.

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Зеленський закликав грузинський уряд «проявити милосердя у цей передріздвяний час» і перевести Саакашвілі в українську клініку або у клініку будь-якої країни Європи чи США.

«Треба проявити милосердя, особливо, в передріздвяний час. Те, що зараз відбувається з Михеїлом – це знущання. Це не личить Грузії. Це треба припинити. Будь ласка, ухваліть рішення, яке може врятувати його життя. Переведіть Михеїла Саакашвілі до однієї з клінік України, іншої європейської країни, Америки. Саме час зробити цей добрий крок», – сказав Зеленський.

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Зазначимо, нещодавно повідомлялося, що стан здоров’я ув’язненого в Грузії Міхеїла Саакашвілі серйозно погіршився близько року тому, у нього стали траплятися провали у пам’яті.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликає владу Грузії допустити його до експрезидента Грузії, голови Виконавчого комітету реформ України Михеїла Саакашвілі, який перебуває у медичному центрі «Вівамеді» у Тбілісі.

Раніше телекомпанія Formula розповсюдила фотографії третього президента Грузії, зроблені у клініці «Вівамед», де він проходить лікування. На них політик виглядає схудлим та виснаженим. Зазначимо, що мати Саакашвілі Джулі Аласанія заявила, що її син на межі смерті.

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Також адвокат Саакашвілі заявив, що в організми експрезидента Грузії знайдено смертельну отруту.

Мати експрезидента заявила, що в організмі її сина виявили підвищений вміст важких металів: ртуті, барію, талію.

Згодом офіційно стало відомо, що у зразках волосся та нігтів ув’язненого експрезидента Грузії Михеїла Саакашвілі експерти виявили важкі метали та інші речовини, зокрема ртуть і миш'як, а також хвороби і залежність, пов’язані з неналежним лікуванням.