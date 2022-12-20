Грузія вважає, що повернення Саакашвілі було «спецоперацією», щоб втягнути країну у війну

Депутат Мдінарадзе заявив, що метою приїзду Саакашвілі було «розв'язання війни»

Мамука Мдінарадзе, який займає посаду керівника партії «Грузинська мрія», коментуючи заклик Володимира Зеленського проявити милосердя і направити колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі на лікування за кордон, заявив, що повернення експрезидента було «спецоперацією», щоб втягнути Тбілісі у війну. Про це передає JAM-News.

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«Відправлення Саакашвілі до Грузії було спецоперацією. Сьогодні автори спецоперації навіть надали заяву президента України. Це проста оцінка», – зазначив Мдінарадзе.

Також Мдінарадзе сказав, що метою приїзду колишнього грузинського президента було «розв'язання війни».

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«У них (керівництва України) є таке очікування, і планувальники спецоперації також домоглися того, щоб навіть президент України відреагував на цю історію. Ми маємо розглядати це у взаємозв'язку, у синтезі. Такі речі не відбуваються випадково. Це була спецоперація із втягнення Грузії у війну і розкол Грузії. Спецоперація провалилася і сьогодні, оскільки в нас немає іншого виходу, ми розглядаємо всі заяви саме в цьому контексті», – додав депутат.

Раніше повідомлялося, що Зеленський закликав уряд Грузії ухвалити рішення, яке дозволить відправити ув'язненого експрезидента країни Михеїла Саакашвілі на лікування за кордон.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликає владу Грузії допустити його до експрезидента Грузії, голови Виконавчого комітету реформ України Михеїла Саакашвілі, який перебуває у медичному центрі «Вівамеді» у Тбілісі.

Раніше телекомпанія Formula розповсюдила фотографії третього президента Грузії, зроблені у клініці «Вівамед», де він проходить лікування. На них політик виглядає схудлим та виснаженим. Зазначимо, що мати Саакашвілі Джулі Аласанія заявила, що її син на межі смерті.

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Також адвокат Саакашвілі заявив, що в організми експрезидента Грузії знайдено смертельну отруту.

Мати експрезидента заявила, що в організмі її сина виявили підвищений вміст важких металів: ртуті, барію, талію.

Згодом офіційно стало відомо, що у зразках волосся та нігтів ув’язненого експрезидента Грузії Михеїла Саакашвілі експерти виявили важкі метали та інші речовини, зокрема ртуть і миш'як, а також хвороби і залежність, пов’язані з неналежним лікуванням.