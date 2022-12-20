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Грузія вважає, що повернення Саакашвілі було «спецоперацією», щоб втягнути країну у війну

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Грузія вважає, що повернення Саакашвілі було «спецоперацією», щоб втягнути країну у війну
фото з відкритих джерел

Депутат Мдінарадзе заявив, що метою приїзду Саакашвілі було «розв'язання війни»

Мамука Мдінарадзе, який займає посаду керівника партії «Грузинська мрія», коментуючи заклик Володимира Зеленського проявити милосердя і направити колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі на лікування за кордон, заявив, що повернення експрезидента було «спецоперацією», щоб втягнути Тбілісі у війну. Про це передає JAM-News.

«Відправлення Саакашвілі до Грузії було спецоперацією. Сьогодні автори спецоперації навіть надали заяву президента України. Це проста оцінка», – зазначив Мдінарадзе.

Також Мдінарадзе сказав, що метою приїзду колишнього грузинського президента було «розв'язання війни».

«У них (керівництва України) є таке очікування, і планувальники спецоперації також домоглися того, щоб навіть президент України відреагував на цю історію. Ми маємо розглядати це у взаємозв'язку, у синтезі. Такі речі не відбуваються випадково. Це була спецоперація із втягнення Грузії у війну і розкол Грузії. Спецоперація провалилася і сьогодні, оскільки в нас немає іншого виходу, ми розглядаємо всі заяви саме в цьому контексті», – додав депутат.

Раніше повідомлялося, що Зеленський закликав уряд Грузії ухвалити рішення, яке дозволить відправити ув'язненого експрезидента країни Михеїла Саакашвілі на лікування за кордон.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликає владу Грузії допустити його до експрезидента Грузії, голови Виконавчого комітету реформ України Михеїла Саакашвілі, який перебуває у медичному центрі «Вівамеді» у Тбілісі. 

Раніше телекомпанія Formula розповсюдила фотографії третього президента Грузії, зроблені у клініці «Вівамед», де він проходить лікування. На них політик виглядає схудлим та виснаженим. Зазначимо, що мати Саакашвілі Джулі Аласанія заявила, що її син на межі смерті. 

Також адвокат Саакашвілі заявив, що в організми експрезидента Грузії знайдено смертельну отруту.

Мати експрезидента заявила, що в організмі її сина виявили підвищений вміст важких металів: ртуті, барію, талію.

Згодом офіційно стало відомо, що у зразках волосся та нігтів ув’язненого експрезидента Грузії Михеїла Саакашвілі експерти виявили важкі метали та інші речовини, зокрема ртуть і миш'як, а також хвороби і залежність, пов’язані з неналежним лікуванням.

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Теги: Грузія війна Україна Михайло Саакашвілі

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