Миколаїв вистояв! Місто відзначає свій день народження (відео)

Влада обіцяє мешканцям Миколаєва багато сюрпризів

Цими вихідними Миколаїв відзначає День міста – 233 річницю заснування.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич та очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім привітали містян з цією подією.

«За статутом, День міста щороку припадає на другу неділю вересня, але вже сьогодні наші містяни почали вітати Миколаїв з днем народження! Приєднуюсь до привітань і я», – написав Сєнкевич у соцмережі.

Хоча гучних концертів і масових заходів не буде, але влада підготувала для мешканців Миколаєва багато сюрпризів. «Тож гарних і тихих усім вихідних! Стежте за офіційними сторінками - все буде Миколаїв», – повідомив Сєнкевич.

Кім святковим відео привітав миколаївців з Днем міста.

Як повідомлялося, у ніч на 10 вересня Миколаїв зазнав обстрілів. Інформація про пошкодження уточнюється.

Зранку, близько 05:30, були обстріли за межами сіл Червона Долина та Широке Широківської громади. Постраждалих немає.

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється.

За інформацією ОК «Південь» за минулу добу ворогом було випущено крилату ракету Х-31 з літака по відкритій місцевості у Вознесенському районі. Без жертв.