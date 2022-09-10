На Харківщині, у Дніпрі та Миколаєві пролунали вибухи

Окупанти знову вночі обстрілюють цивільних.

Жителі Харківського району повідомили про вибухи. Про це пише Суспільне.Харків.

За даними ЗМІ, звуки вибухів чули близько 01:15 години. Сталося це через декілька хвилин після сигнали про ракетну небезпеку.

Надходять повідомлення про вибухи у Дніпрі та Миколаєві.

Повітряна тривога охопила чималу кількість областей на півдні України.

Нагадаємо, Збройні сили України розпочали оборонні операції на Харківському напрямку з метою повернення окупованих територій. На цей час наші бійці вклинились в оборону ворога на глибину до 50 км.

Також повідомлялося, що у боях в Балаклії Харківської області в полон до української армії потрапили вояки рашистського спеціального загону швидкого реагування (СОБР). Як пізніше з’ясувалося, до рук ЗСУ потрапив російський підполковник Андрій Сичевой, який керував угрупуванням «Запад».