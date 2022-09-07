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На Миколаївщині ЗСУ збили безпілотник ворога

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
На Миколаївщині ЗСУ збили безпілотник ворога
фото з відкритих джерел

Для коригування вогню окупанти активізують повітряну розвідку. У Миколаївській області Збройні сил України збили безпілотник росіян “Орлан-10”. Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“Намагаючись утримати займані рубежі, ворог вкотре застосував тактику авіаційних ударів в напрямку Білогірки, Костромки, Сухого Ставку, Безіменного. За що й щедро сплатив штурмовиком”, – йдеться у повідомленні. 

Зенітно-ракетні підрозділи українського війська збили штурмовик Су-25.

“Нікопольський район ворог продовжив тероризувати важкою артилерією. Обійшлось без людських втрат”, – додали в ОК.

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