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СБУ затримала пенсіонера, який коригував удари по ЗСУ в Миколаєві

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
СБУ затримала пенсіонера, який коригував удари по ЗСУ в Миколаєві
Чоловік сам виступив із ініціативою допомагати ворогу
СБУ

Підозрюваним виявився 62-річний місцевий житель

Служба безпеки України затримала ще одного коригувальника, який збирав та передавав інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ в Миколаєві. Про це повідомляє пресцентр відомства.

Слідство встановило, що підозрюваним виявився 62-річний місцевий пенсіонер. Він сам виступив із ініціативою допомагати ворогу з ідеологічних мотивів. Через месенджери і соціальні мережі передавав рашистам дані про:

  • розташування військовослужбовців і військових формувань ЗСУ;
  • переміщення військової техніки та засобів ураження по території Миколаївської області.

«Інформацію надсилав із прив’язкою до координат і детальним описом супутньої інформації», – зазначають в СБУ.

Наразі фігуранта затримано та повідомлено про підозру ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України).

Під час обшуку за місцем проживання зловмисника правоохоронці вилучили: мобільний телефон та ноутбук із доказами протиправної діяльності. Тривають слідчі дії для встановлення обставин, виявлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до правопорушення осіб.

Раніше повідомлялося, що за матеріалами військової контррозвідки Служби безпеки до 9 років ув’язнення засуджено російського агента, який збирав інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ на східному напрямку

Теги: СБУ Україна ЗСУ війна окупанти росія

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